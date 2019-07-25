Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Як зробити пишні оладки з кабачків

  • 15
Як приготувати пишні оладки з кабачків - фото 1
Як приготувати пишні оладки з кабачків / Ivona

Готуємо смачні золотисті оладки з кабачків, любителі дерунів оцінять! Простий і швидкий рецепт.

Інгредієнти:

  • Кабачки 1 кг
  • Яйце 2 шт
  • Борошно 250 г
  • Ріпчаста цибуля 1 шт
  • Часник 2 зуб
  • Харчова сода 1 ч. л.
  • Сіль, перець, сушені трави за смаком
Як зробити пишні оладки з кабачків - фото 343540

Як приготувати пишні оладки з кабачків:

  1. У миску натерти кабачки, нарізати цибулю і часник, посипати мелений перець, базилік, суху петрушку, сухий кріп, сіль. Додати харчову соду, просіяти борошно і перемішати.
  2. В окремій мисці збиваємо міксером яйця в густу піну. Яйця вилити в миску з кабачками, перемішати і дати постояти 30 хвилин.
  3. Розігріти олію, кабачкову масу перетворити на форму оладок і обсмажити з двох боків до золотистої скоринки.

Читайте також: Ви будете шоковані: відомий кулінар пояснив, як правильно їсти кукурудзу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Парламентські вибори 2019: які зірки шоу-бізу проходять у Верховну Раду України
  • 23 липня, 18:33
  • 822
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Албанію
  • 23 липня, 16:51
  • 1394
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1635014
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне