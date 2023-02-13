Як змиритися з відключенням світла і перестати психувати – психологічні поради

Настільки тривале та масштабне відключення світла – це для нас абсолютно нова ситуація, особливо для людей великих міст. А отже це стрес! А стрес – це досвід! А яким буде цей досвід залежить лише від нас самих.

Психолог та психотерапевт Анна Олійник розповіла для читачів та слухачів Радіо Максимум, як варто ставитися до постійних знеструмлень.

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Слухайте психологічні поради щобудня о 12:00 та 18:00 в ефірі "Радіо Максимум".

Відразу перейдімо до порад:

Пам'ятайте, що це ситуація, звичайно, неприємна, некомфортна, але не кінець світу. Спробуйте і в ній знайти щось позитивне. Ми, проживаючи в інтернеті, в соцмережах, різних месенджерах, нарешті почали спілкуватись, батьки почали грати з дітьми, переглядати фотографії, дістали з поличок настільні ігри, які роками припадали пилом.

До тренажерного залу так і не дійшли, а на 15 поверх вже підіймаємося легше, а отже будемо в хорошій фізичній формі.

А як ми навчились організовувати себе, щоб все встигати поки є світло!

Раніше ми намагались знайти радість, а зараз радіємо світлу.

А ще варто зазначити, що в темряві загострюються інші органи чуття – слух, дотик, нюх.

Тому свічки з приємним ароматом, приємна музика та обійми мастхев цього сезону.

психологічні поради надала Анна Олійник

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