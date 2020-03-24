Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста

Упродовж останніх місяців чи не всі мої колеги перейшли на IQOS. Я ж довго залишався старовіром та скептично ставився до цієї технологічної штучки. Та в один прекрасний момент я зрозумів, що залишився із традиційними сигаретами сам. Тож тепер і я вирішив спробувати IQOS. Читайте, що з цього вийшло.

Щоп'ятниці ми з колегами збирались після роботи в нашому улюбленому пабі, де є настільний футбол, крута музика й гарні напої. Ніяка тусовка не обходилась без перекурів, на яких ми обговорювали запеклі матчі й згадували різні приколи. Та одного вечора щось пішло не так.

Після напруженого поєдинку я покликав свого "одноклубника" на перекур. Проте – він відмовився, бо перейшов на IQOS. А оскільки заклад був IQOS friendly (заклади, у яких можна використовувати IQOS просто в приміщенні), виходити на вулицю, в холод і дощ, він бажання не мав. Я-то його розумів, але й не міг не сердитись: річ у тому, що він став передостаннім у нашій невеликій компанії, хто відмовився від звичайних сигарет. Думаю, ви вже здогадалися, хто залишався найбільш закостенілим скептиком.

Мій "стаж" курця (не те щоб зовсім затятого, але з половиною пачки на день) становить понад 11 років (рахувати кількість викурених сигарет навіть не хочеться), і за цей час я стикався із різними трендами, які виявлялись пшиком. Спершу я вважав IQOS черговим девайсом, мода на який мине, а всі повернуться до звичайних сигарет.

Зрештою, я ніколи не любив кальян, не розумів захоплення електронними сигаретами та мав за плечима невдалу спробу перейти на вейп. Можливо, саме тому і до IQOS я спочатку ставився вельми скептично. Тільки потім зрозумів, що дарма.

Чим IQOS відрізняється від сигарет

Технологія IQOS базується на нагріванні тютюну. Щоб ви зрозуміли (а я за всі 11 років про це не задумувався!), під час традиційного куріння тютюн та папір в сигареті горять за температури понад 800°C (на кінчику сигарети). Натомість IQOS не спалює, а лише нагріває тютюн до 300-350°C, що дозволяє вивільнити аромат тютюну та нікотин без горіння самого тютюну. Відповідно, ми позбуваємось диму і попелу.

За словами виробника, при використанні IQOS виділяється на 95% менше шкідливих речовин, ніж при курінні, що робить девайс значно менш шкідливою альтернативою сигаретам. Проте варто розуміти (і виробник на цьому наголошує), що IQOS не є способом кинути курити – адже пристрій нагріває натуральний тютюн, у якому міститься нікотин. А нікотин викликає звикання.

Фото: maximum.fm

Попри те, що пристрій є електронним девайсом, не раджу порівнювати IQOS з електронними сигаретами або вейпом. Він відрізняється від них не лише за принципом роботи, а й за відчуттями. У першу чергу тому, що айкос працює з натуральним тютюном. А е-сигарети та вейпи нагрівають та випаровують спеціальну рідину з нікотином ("жижа", як її називають вейпери).

Мало того, що вовтузитись із різними баночками та намотками геть незручно, то ще й відчуття абсолютно відмінні від традиційного куріння. А от з IQOS не буде ні парової завіси, ні дивного присмаку, адже за відчуттями та навіть виглядом він максимально нагадує звичні сигарети.

Від розпакування до догляду: чому я обрав IQOS 3 DUO

Бренд пропонує на вибір три пристрої – IQOS 2.4 Plus, IQOS 3 Multi та IQOS 3 DUO. Я зупинився на останній моделі, адже вона – найновіша та, відповідно, найпрокачаніша з усіх. Під час презентації девайсу консультантка довго (але не нудно) розповідала про всі фішки користування пристроєм, пояснивши як, що, куди та скільки.

У комплект поставки IQOS входить:

сам пристрій;

USB-кабель з блоком живлення;

інструмент для чистки;

палички для чистки;

інструкція.

IQOS 3 DUO складається з тримача для стіка та зарядного пристрою, у якому тримач підзаряджається між сеансами. Всередині тримача встановлене керамічне лезо, яке нагріває тютюн. Головні фішки моделі IQOS 3 DUO – два використання поспіль без підзарядки між сеансами, smart-батарея, функція прискореної зарядки, протиударний корпус та NFC-чіп для швидкого конекту зі смартфоном.

IQOS 3 DUO / Фото: maximum.fm

Отож, перша спроба користування IQOS: витягую тримач та вмикаю його, затиснувши кнопку до легкої вібрації; потім рівно вставляю стік до срібної позначки. Наступна вібрація через 10-15 секунд сигналізує, що тютюн нагрівся і можна братись до справи.

Лайфхак, який мені розповіли друзі: щоб "насититись" нікотином, треба робити більші паузи між затяжками.

Коли сеанс закінчився (за 2 затяжки до кінця сеансу девайс знову завібрує), потрібно дістати використаний стік, легенько потягнувши на себе ковпачок. Цікаво, що IQOS зберігає звичний для курця ритуал, що робить процес справді схожим на куріння. Кожен сеанс триває 6 хвилин або 14 затяжок, як і сигарета. Навіть тримач зі стіком візуально нагадує сигарету.

Маю сказати, що перші кілька днів з IQOS мені було досить незвично. Смак дійсно відрізняється. Немає тієї гіркоти диму, як у сигарет, до якої я звик (правду кажучи, я таки "згрішив" сигаретою, було діло). Тютюновий аерозоль, що випаровується при використанні девайсу, помітно легший, ніж тютюновий дим. Я спіймав себе на думці, що за ароматом він спочатку нагадував мені розігрітий хліб.

До кожної затяжки я докладав чимало зусиль, аби отримати більше звичної гіркоти. Однак уже за три дні, протягом яких я таки відмовився від сигарет, я звик до IQOS. Зрештою, смакові якості залежать і від обраних стіків: я почав із більш класичних HEETS Bronze, а потім перейшов на ментолові HEETS Turquoise.

Після використання пачки стіків (їх там 20 штук) основний блок треба поставити на зарядку. Краще використовувати "рідний" блок живлення, і тоді це займе дві години. Почистити IQOS спеціальним інструментом – кількахвилинна справа.

До речі, зовнішній вигляд пристрою можна змінювати за власними колірними вподобаннями з допомогою знімних аксесуарів – ковпачків та бокових панелей. Дружина радила не бути занудою та спробувати поєднати різні кольори в одному девайсі. Та я в цьому плані консерватор – мене влаштовує мій класичний синій IQOS. Проте можливість "перевдягати" свій девайс під колір настрою, звісно, відношу до плюсів.

Фото: maximum.fm

Які плюси я відчув після переходу на IQOS

По-перше, я хизуюсь перед колегами тим, що в мене IQOS 3 DUO – а це найновіша модель, з якою можна використовувати два стіки поспіль без підзарядки. На відміну від власників IQOS 2.4 Plus – з ним потрібно чекати підзярядку після кожного сеансу 4-5 хвилин. Та скоро цей "привілей" зникне, бо друзі поступово оновлюють свої девайси, аби не "стріляти" ще один сеанс в тих, хто має новішу модель.

Та якщо серйозно, то переваг багато, і вони дійсно круті. Передусім, нарешті зник сморід, який супроводжував мене повсюди. Одяг, волосся та, головне, долоні вже не просякнуті їдким димом. Тільки тепер я зрозумів, наскільки ж іншим неприємно перебувати поруч із людиною, яка повернулася з "сигаретного" перекуру.

Зараз я і сам не переношу запах сигарет, тож щиро прошу вибачення і в дружини, і в друзів-некурців, і у всіх героїв інтерв'ю та просто випадкових людей, які ставали моїми жертвами.

Ще однією перевагою є те, що використовувати IQOS можна де завгодно. Для мене як водія дуже зручно зробити "перекур" у заторі. Раніше я собі не дозволяв курити в машині, адже це було і небезпечно, і неприємно навіть для мене, а не лише для пасажирів. Тепер я спокійно дістаю пристрій в авто та дозволяю собі трохи розслабитись. Тож навіть затори дратують менше.

Безумовно, зручно й те, що чимало закладів IQOS-friendly, тому можна не напружуватись і не йти на вулицю, особливо коли там погана погода. Під час карантину взагалі ідеально використовувати IQOS: раніше вдома я дуже рідко курив сигарети, бо навіть з балкона сморід проникав у квартиру. Доводилось спускатись у двір, а тепер – можна й з кімнати не виходити. Така ж ситуація і на роботі: добиратись у курилку треба цілу вічність (а точніше 5 поверхів без ліфта), а IQOS можна юзати на балконі, що значно економить час і нерви.

Фото: maximum.fm

IQOS 3 DUO у мене вже понад місяць, і хоч я не вірив іншим на слово, але тепер і сам переконався: моє самопочуття реально покращилось. Я почав відчувати смаки та був шокований, наскільки смачною є їжа. А ще я знову можу розрізняти запахи, бо раніше все пахло однаково – сигаретним димом. Зранку мене вже не дістає надокучливий кашель, який завжди здавався мені підозрілим.

Словом, життя без диму, попелу і запаху горілого тютюну мені подобається набагато більше, аніж з усім цим. Уже місяць я не купую й не курю сигарети. І я не збираюсь до них повертатися.

Мінуси IQOS

На мій погляд, головним недоліком пристрою є його ціна, адже IQOS 3 DUO коштує 1999 гривень, а це все-таки немало. Однак я для себе вирішив, що моє здоров’я та самопочуття – безцінні, тож така одноразова витрата цілком виправдана. Тут кожен розставляє свої пріоритети.

Не певен, що це недолік, утім, я не став курити менше. За день я використовую ті ж пів пачки – але вже не сигарет, а стіків. Зрештою, я не мав мети кинути курити, я просто хотів знайти зручнішу та здоровішу альтернативу. І мені це вдалося.

Фото: maximum.fm

Автор: Олександр Стасюк