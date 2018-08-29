Як змінилися учасники перших сезонів Зважені та щасливі: фото до і після

Уже 30 серпня на телеканалі СТБ стартує новий сезон популярного шоу "Зважені та щасливі 8". Під час проекту учасники намагаються позбутися зайвої ваги, і їхні перетворення вражають!

За трансформацією учасників "Зважені і щасливі" глядачі спостерігають уже восьмий рік. Ми вирішили пригадати перших героїв проекту і показати, як вони виглядають зараз – через 7 років після шоу.

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Наталія Загородня брала участь в першому сезоні проекту. У свої 44 роки вона зважилася змінити життя. Наталя прийшла з вагою 112 кг і схудла на 41 кг.

Як змінилася Наталя Завгородня

Михайло Репех також був учасником першого сезону. У 18 років важив 150 кг! Зараз Міша в прекрасній формі і бігає марафони.

Михайло Репех

Володимир Однорог був учасником другого сезону. Коли він прийшов на проект, його вага становила 130 кг. Зараз у Володимира прекрасна сім'я, і він допомагає іншим худнути.

Як зараз виглядає Володимир Однорог

Христина Кирчів – учасниця другого сезону Зважених і Щасливих. У 22 роки вона важила 135 кг. На проекті Христина кардинально змінилася.

Христина Кирчів суттєво схудла

Марта і Андрій Марнаузи. Марта Карпенко прийшла на другий сезон шоу з вагою 135 кг. На проекті дівчина зустріла майбутнього чоловіка – учасникаАндрія Марнауза. Вага хлопця тоді становила 168 кг. Пара одружилася, але через складні пологи та хворобу дитини закохані знову набрали зайву вагу.

Як змінилася Марта

Марта і Андрій – єдині учасники "Зважених", яким дали другий шанс і вони повторно брали участь у сьомому сезоні.

Марта і Андрій одружилися

Темою 8 сезону будуть батьки і діти. Під наглядом тренерів проекту вони повертатимуть собі гарне тіло.

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