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МастерШеф 8 сезон – опублікований 1 випуск кулінарного шоу

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Дивіться перший випуск МастерШеф 8 - фото 1
Дивіться перший випуск МастерШеф 8

28 серпня відбулася прем'єра шоу МастерШеф! Новий 8 сезон обіцяє ще запеклішу кулінарну битву кухарів-аматорів України. Дивіться онлайн 1 випуск проекту на Радіо МАКСИМУМ.

На першому етапі МастерШеф 8 кухарі традиційно готували страви-візитки за 45 хвилин. Щоправда, не всім вдалося вразити професійне журі, до складу якого увійшли наші давні знайомі – Ектор Хіменес-Браво, Тетяна Литвинова та Дмитро Горовенко.

І ще: МастерШеф 8 сезон: судді оголосили нові правила проекту

Не обійшлося й без змін. Уперше за 8 сезонів відбувся прецедент – учасник, який отримав лише одне "Так" зможе продовжити боротьбу за участь у шоу. Для цього йому вручають "чорну прихватку", яка символізує запеклу боротьбу за місце у проекті.

За місце в 8-му сезоні МастерШеф змагалися і дружина шпигуна, і учасниця проекту Модель XL, і одна з красунь, котра боролася за серце Холостяка – Рождена Анусі. Кухарі-аматори вражали не лише своїми вміннями, а й оригінальною подачею страв. Звичайно ж, не обійшлося й без страв на межі фолу. Ми не будемо спойлерити, тому пропонуємо переглянути повне відео першої частини стартового випуску 8 сезону МастерШеф.

1 частина 1 випуску шоу МастерШеф 8 – дивитися онлайн від 28.08.2018 року:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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