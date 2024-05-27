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Дивні та несподівані способи перезавантажити свою кар'єру, якими варто скористатися
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Іноді кар'єрний розвиток потребує нестандартного підходу. Якщо ви відчуваєте, що застрягли на місці або хочете дати своїй кар'єрі новий поштовх, спробуйте ці дивні, але науково обґрунтовані методи.
Ми вивчили дослідження вчених і зібрали для вас несподівані хитрощі, які можуть допомогти вам досягти нових висот. Ними поділилися у телеграм-каналі CATBOSS.
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1. Носіть червоні кросівки
Це може здатися абсурдним, але якщо ви бажаєте, щоб вас в офісі більше поважали, одягніть червоні кросівки. Вчені з'ясували, що люди, які носять на роботі незвичайний одяг, сприймаються як більш компетентні та "важливі" порівняно з тими, хто дотримується звичайного офісного стилю.
Незвичайні елементи гардероба виділяють вас серед колег і створюють враження впевненості та індивідуальності. Це явище відоме як "ефект червоних кросівок", який підтверджує, що сміливі модні рішення можуть позитивно вплинути на вашу репутацію в офісі.
2. Ставте більше запитань
Якщо ви прагнете отримати кращу роботу або підвищення, не бійтеся ставити більше запитань. Дослідження в галузі поведінкових наук показують, що люди, які активно цікавляться та ставлять додаткові запитання, частіше отримують кращі можливості на роботі.
Запитання демонструють вашу зацікавленість, аналітичні здібності та бажання зрозуміти суть речей. Це може бути особливо корисно під час співбесід або важливих зустрічей, де ваш інтерес і активна позиція можуть справити враження на керівництво та колег.
Не варто боятися ставити більше запитань / Фото freepik
3. Формулюйте цілі у позитивному ключі
Формулювання цілей має значення. За даними шведських учених, шанси реалізувати плани значно змінюються залежно від того, як ви їх формулюєте. Намагайтеся ставити перед собою цілі в позитивному ключі.
Наприклад, замість "я хочу зменшити свої помилки", краще сказати "я хочу покращити свою точність". Позитивне формулювання мотивує і створює відчуття досяжності, що значно підвищує шанси на успішне виконання завдань.
4. Аналізуйте та коригуйте ресурси
Одна з важливих причин, чому ваші кар'єрні амбіції можуть не реалізовуватися, полягає в недостатності ресурсів. Роберт Саймонс, професор Гарвардської бізнес-школи, підкреслює, що сьогодні профіль однієї вакансії постійно розширюється, створюючи більше вимог до працівників. Проте кількість ресурсів для виконання цих завдань часто залишається незмінною.
Проведіть аналіз, яких ресурсів вам не вистачає для ефективної роботи, і зробіть усе можливе, щоб виправити це. Це може бути додаткова навчальна література, програмне забезпечення чи навіть підтримка від колег. Забезпечивши себе необхідними інструментами, ви зможете працювати більш ефективно та досягати кращих результатів.
Важливо постійно прокачувати свої скіли / Фото freepik
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Перезапуск кар'єри не завжди вимагає радикальних змін або великих зусиль. Іноді достатньо втілити кілька нестандартних порад, щоб помітно покращити свою професійну діяльність. Не бійтеся експериментувати та застосовувати ці хитрощі, адже вони базуються на наукових дослідженнях і можуть дійсно допомогти вам досягти нових висот у кар'єрі.
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