На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як змінилися актори серіалу Елен і друзі: фото тоді і зараз
-
- 323
Кожен з нас у 90-х дивився культовий французький серіал "Елен і друзі". Чарівна Елен, довговолосий Ніколя, смішний Крі-Крі, винахідлива Джоанна та інші герої залишилися в нашій пам'яті досі. Зацініть, як виглядають ці актори сьогодні.
Серіал "Елен і друзі" виходив упродовж 1992-94 років і одразу здобув шалену популярність. Ми кидали все, щоб не пропустити продовження любовних історій, що розвиваються в гуртожитку, кафетерії і спортзалі. Згодом вийшли ще три продовження Елен і її друзів – серіали "Мрії любові", "Канікули любові" і "Таємниці кохання", однак такого успіху, як перший сезон, вони не мали.
Це цікаво: Улюблені серіали 90-х, які дивився кожен з нас
І хоча з акторів Елен і друзів світовою зіркою ніхто так і не став, але це заважає нам любити їх такими, якими ми їх запам'ятали. Гляньте, як склалася їхня доля після серіалу та як вони виглядають сьогодні .
Елен – Елен Ролле (51 рік)
У серіалі актриса будувала стосунки з героєм на ім'я Ніколя, якого зіграв Патрік П'юдеба. Їхній роман був однією з головних сюжетних ліній. Після закінчення зйомок Елен вирішила повністю присвятити себе музиці та розпочала співочу кар'єру. Цікаво, що в реальному житті зірка ніколи не виходила заміж. Кілька років тому вона всиновила хлопчика і дівчинку з Ефіопії.
Ніколя – Патрік П'юдеба (47 років)
Патрік, на відміну від Елен, знявся у всіх продовженнях серіалу. Також він пробував себе в ролі ведучого розважальних шоу (наприклад, "Форт Боярд" і "Слабка ланка"), сценариста і продюсера. Зараз актор має авторську передачу "Ранок з Патріком П'юдеба" на телебаченні.
Каті – Каті Андріє (48 років)
Етьєн – Давид Пру (50 років)
Після завершення серіалу Давид закінчив театральну школу, але продовжувати акторську кар'єру не став. Він повернувся до роботи моделлю, а після розлучення з Каті Андріє активно зайнявся фотографією. Виставки його робіт проходять й зараз у багатьох галереях Європи.
Джоанна – Рошель Редфілд (56 років)
Як і її героїня Джоанна, Рошель родом з США, штату Техас. У Париж вона переїхала будувати модельну кар'єру і потрапила на телебачення. Саме вона найактивніше серед своїх колег знімалася в серіалах і телефільмах після Елен і друзі. Досягла успіху актриса і в особистому житті: вона заміжня, у неї четверо дітей (троє синів і дочка).
Крістіан "Крі-Крі" – Себастьєн Рох (45 років)
Наймолодший актор касту Елен і друзі грав у парі з найстаршою актрисою серіалу Рошель Редфілд, якій на момент зйомок було 30 років (вона грала 20-річну студентку). Опісля Себастьєн, як і інші актори проекту, знімався в "Таємницях любові". Зараз він зав'язав з кіно, щоб повністю присвятити себе музиці. Також він грає в театрі і виховує сина та доньку.
Бенедикт (Бене) – Лора Гібер (50 років)
Ставши фінансово незалежною після закінчення серіалу, Лора пішла з телебачення і зайнялася художнім мистецтвом. Зараз вона заміжня, виховує 2 дочок і займається улюбленою справою.
Жозе – Філіп Вассер (52 роки)
Філіп потрапив в серіал випадково, але залишився в ньому надовго. Після зйомок пробував себе в інших телепроектах, але особливого успіху не досяг. Зараз Філіп він займається дизайном інтер'єру і ремонтом будинків.
Лалі – Лалі Меньян (50 років)
Для Лалі роль в "Елен і друзі стала дебютом. До цього вона працювала моделлю і танцівницею, а про акторську кар'єру навіть не мріяла. Після зйомок серіалу Лалі знялася ще в декількох малобюджетних серіалах і короткометражках, а опісля продовжила зніматися на телебаченні і в рекламі. Зараз Лалі Меньян власниця кількох модних бутиків жіночої спідньої білизни і засновниця торгового бренду Lalylingerie. Вона одружена з фотографом Патріком Канігером та виховує двох синів.
Себастьєн – Себастьєн Куріво (50 років)
Це – єдиний професійний актор в Елен і друзі. Він був одружений з Вірджинією Карен – актрисою, яка зіграла роль Аліни в серіалі, але в 2004 року пара розлучилася. Зараз актор знімається в кількох французьких серіалах, грає на фортепіано і займається фотографією.
Читайте також: Як змінилися актори серіалу Дикий ангел за 20 років
-
16:13Rolls-Royce зробив ексклюзивний Dawn для топ-менеджера Google
-
15:51Ізраїльський хлопчик знайшов рідкісну стародавню фігурку богині
-
15:30Ріта Ора топлес зваблює Instagram
-
15:13Volkswagen показав інтер'єр маленького кросовера T-Cross
-
15:00Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:55Мережу підкорив кадр з Національного парку у США
-
14:44Холлі Беррі вміло пожартувала над принцом Гаррі
-
14:28Німецький фотограф ділиться мандрами світом
-
14:16Флагман Xiaomi Mi Mix 3: з'явився перший рендер
-
13:57Медик розповіла, як зробити плоский живіт
-
13:43Енріке Іглесіас показав на кумедному відео, як розважає малечу
-
13:29Брітні Спірс показала запальні танці у Парижі
-
13:15Вчені з'ясували, навіщо жінки публікують в мережі сексуальні селфі
-
Улюблені серіали 90-х, які дивився кожен з нас
-
12:55Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
12:35У мережу злили секретні фото iPhone XS
-
12:18Яку погоду очікувати на вихідних в Україні
-
12:07Найтовстіша модель прикрасила обкладинку глянцю
-
11:55Зважені та щасливі 8 сезон 1 випуск: скільки скинув Вірастюк за тиждень
-
11:41Лінійка на 1 вересня: чому не треба проводити Перший дзвоник
-
11:29Принц Гаррі і Меган Маркл вибрали хрещених батьків для своєї майбутньої дитини
-
11:14Акустичні гітари Yamaha – інструменти для поціновувачів звуку
-
11:085 книг про школу, які допоможуть батькам зрозуміти своїх дітей
-
10:56В Австралії впав метеорит: з'явилося відео
-
15:00Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
12:55Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
11:085 книг про школу, які допоможуть батькам зрозуміти своїх дітей
-
08:15Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків серпня
- 30 серпня
-
19:47Результати жеребкування Ліги чемпіонів: у яку групу потрапив Шахтар
-
17:00Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
-
14:40Вчені визначили, скільки хвилин сексу необхідно жінці для щастя
-
11:56Які смартфони українці шукають на OLX: названо ТОП-10 брендів
-
07:13Лікарі не рекомендують пити фільтровану воду
- 29 серпня
-
19:47Чоловіків цих знаків Зодіаку неможливо приручити
-
17:28Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
-
16:00Тест: Що ви знаєте про Майкла Джексона?
-
14:14Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
-
13:37Ці 15 ознак свідчать про те, що вам недоплачують на роботі
-
09:45Названо найпопулярніші треки літа
-
07:14Не переймайтесь за усмішку: ці продукти можна сміливо їсти
-
00:08Динамо – Аякс: рахунок та огляд матчу Ліги чемпіонів
- 28 серпня
-
21:18Названо несподівану причину швидкої розрядки смартфонів
-
19:17Якою буде погода в Україні на 1 вересня
-
14:55МастерШеф 8 сезон: судді оголосили нові правила проекту
-
13:26Динамо – Аякс: прогноз і ставки букмекерів на матч Ліги Чемпіонів
-
11:44З YouTube зникне найважливіша функція
-
09:22Скільки білка на день потрібно їсти
-
07:13Учені встановили тривалість сну, що продовжує життя
- 27 серпня
-
22:22Що не варто постити в соцмережі, щоб вам не відмовили в роботі