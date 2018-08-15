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Як змінилися актори серіалу Елен і друзі: фото тоді і зараз

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Елен і друзі (фр. Hélène et les Garçons) - фото 1
Елен і друзі (фр. Hélène et les Garçons)

Кожен з нас у 90-х дивився культовий французький серіал "Елен і друзі". Чарівна Елен, довговолосий Ніколя, смішний Крі-Крі, винахідлива Джоанна та інші герої залишилися в нашій пам'яті досі. Зацініть, як виглядають ці актори сьогодні.

Серіал "Елен і друзі" виходив упродовж 1992-94 років і одразу здобув шалену популярність. Ми кидали все, щоб не пропустити продовження любовних історій, що розвиваються в гуртожитку, кафетерії і спортзалі. Згодом вийшли ще три продовження Елен і її друзів – серіали "Мрії любові", "Канікули любові" і "Таємниці кохання", однак такого успіху, як перший сезон, вони не мали.

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І хоча з акторів Елен і друзів світовою зіркою ніхто так і не став, але це заважає нам любити їх такими, якими ми їх запам'ятали. Гляньте, як склалася їхня доля після серіалу та як вони виглядають сьогодні .

Елен – Елен Ролле (51 рік)

У серіалі актриса будувала стосунки з героєм на ім'я Ніколя, якого зіграв Патрік П'юдеба. Їхній роман був однією з головних сюжетних ліній. Після закінчення зйомок Елен вирішила повністю присвятити себе музиці та розпочала співочу кар'єру. Цікаво, що в реальному житті зірка ніколи не виходила заміж. Кілька років тому вона всиновила хлопчика і дівчинку з Ефіопії.

Як змінилися актори серіалу Елен і друзі: фото тоді і зараз - фото 270281

Ніколя – Патрік П'юдеба (47 років)

Патрік, на відміну від Елен, знявся у всіх продовженнях серіалу. Також він пробував себе в ролі ведучого розважальних шоу (наприклад, "Форт Боярд" і "Слабка ланка"), сценариста і продюсера. Зараз актор має авторську передачу "Ранок з Патріком П'юдеба" на телебаченні.

Як змінилися актори серіалу Елен і друзі: фото тоді і зараз - фото 270282

Каті – Каті Андріє (48 років)

Після зйомок в серіалі Каті вирішила змінити професію, ставши моделлю. Актриса була одружена з колегою по серіалу Давидом Пру, в шлюбі з яким у неї народилися 2 дітей. Після розлучення вона знову вийшла заміж за паризького адвоката.
Як змінилися актори серіалу Елен і друзі: фото тоді і зараз - фото 270283

Етьєн – Давид Пру (50 років)

Після завершення серіалу Давид закінчив театральну школу, але продовжувати акторську кар'єру не став. Він повернувся до роботи моделлю, а після розлучення з Каті Андріє активно зайнявся фотографією. Виставки його робіт проходять й зараз у багатьох галереях Європи.

Як змінилися актори серіалу Елен і друзі: фото тоді і зараз - фото 270285

Джоанна – Рошель Редфілд (56 років)

Як і її героїня Джоанна, Рошель родом з США, штату Техас. У Париж вона переїхала будувати модельну кар'єру і потрапила на телебачення. Саме вона найактивніше серед своїх колег знімалася в серіалах і телефільмах після Елен і друзі. Досягла успіху актриса і в особистому житті: вона заміжня, у неї четверо дітей (троє синів і дочка).

Як змінилися актори серіалу Елен і друзі: фото тоді і зараз - фото 270288

Крістіан "Крі-Крі" – Себастьєн Рох (45 років)

Наймолодший актор касту Елен і друзі грав у парі з найстаршою актрисою серіалу Рошель Редфілд, якій на момент зйомок було 30 років (вона грала 20-річну студентку). Опісля Себастьєн, як і інші актори проекту, знімався в "Таємницях любові". Зараз він зав'язав з кіно, щоб повністю присвятити себе музиці. Також він грає в театрі і виховує сина та доньку.

Як змінилися актори серіалу Елен і друзі: фото тоді і зараз - фото 270289

Бенедикт (Бене) – Лора Гібер (50 років)

Ставши фінансово незалежною після закінчення серіалу, Лора пішла з телебачення і зайнялася художнім мистецтвом. Зараз вона заміжня, виховує 2 дочок і займається улюбленою справою.

Як змінилися актори серіалу Елен і друзі: фото тоді і зараз - фото 270290

Жозе – Філіп Вассер (52 роки)

Філіп потрапив в серіал випадково, але залишився в ньому надовго. Після зйомок пробував себе в інших телепроектах, але особливого успіху не досяг. Зараз Філіп він займається дизайном інтер'єру і ремонтом будинків.

Як змінилися актори серіалу Елен і друзі: фото тоді і зараз - фото 270291

Лалі – Лалі Меньян (50 років)

Для Лалі роль в "Елен і друзі стала дебютом. До цього вона працювала моделлю і танцівницею, а про акторську кар'єру навіть не мріяла. Після зйомок серіалу Лалі знялася ще в декількох малобюджетних серіалах і короткометражках, а опісля продовжила зніматися на телебаченні і в рекламі. Зараз Лалі Меньян власниця кількох модних бутиків жіночої спідньої білизни і засновниця торгового бренду Lalylingerie. Вона одружена з фотографом Патріком Канігером та виховує двох синів.

Як змінилися актори серіалу Елен і друзі: фото тоді і зараз - фото 270292

Себастьєн – Себастьєн Куріво (50 років)

Це – єдиний професійний актор в Елен і друзі. Він був одружений з Вірджинією Карен – актрисою, яка зіграла роль Аліни в серіалі, але в 2004 року пара розлучилася. Зараз актор знімається в кількох французьких серіалах, грає на фортепіано і займається фотографією.

Як змінилися актори серіалу Елен і друзі: фото тоді і зараз - фото 270294

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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