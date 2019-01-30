Як з користю використати живу новорічну ялинку після свят

Якщо ви ще не встигли прибрати ялинку після новорічних свят, то ці поради стануть вам у нагоді. Втім, не завадить звернути увагу на лайфхаки і людям, які цього року прикрашали штучне дерево.

Перша і найпростіша порада – використані після свят ялинки віддати до зоопарку, де їх охоче їдять не тільки копитні, але і такі екзотичні тварини, як слони. Крім їжі для тварин, тріски від сосен застосовують як підстилки для вихованців зоопарку.

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А ще за допомогою хвої можна захистити рослини від комах-шкідників. Для цього треба, висаджуючи овочі на грядці, в лунку додати трохи хвої.

Хвоя дуже добре підходить і як утеплювач для рослин. Укривши грядки гілками з голками, ялинка захистить рослини від холодного вітру. Хвоя також пропускає кисень до грунту, завдяки чому насадження вбирають його і ростуть швидше. Крім цього, хвоя допомагає волозі довше затримуватися в землі.

За допомогою хвої можна захистити рослини

Для здоров'я із соснових голок виходять чудові хвойні відвари, тонізуючі напої – все це теж легко приготувати в домашніх умовах. Наприклад, багато хто пам'ятає, як в дитинстві мами балували нас хвойними ваннами, які заспокоюють нервову систему.

Хвоя дуже корисна для здоров'я

Корисний напій, який допоможе при хворобах нирок і атеросклерозі, можна також зробити із соснових голок. Досить залити 250 мілілітрів окропу у 50 г голочок і дати настоятися дві години. Тепер його можна пити, а якщо додати ще й мед, то користь від нього буде подвійною.

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