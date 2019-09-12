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Як використати у побуті харчову плівку: круті ідеї
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Уміння якомога ефективніше використовувати все, що є у вас під рукою, істотно полегшує життя. Сьогодні поговоримо про харчову плівку!
Засмічення в туалеті. Якщо ваш туалет засмітився, а у вас немає відповідних інструментів під рукою, оберніть навколо верхньої частини унітазу плівку так, щоб вона надійно зафіксувалася. Потім злийте воду. Вода витіснить повітря і вийде невеликий купол. Акуратно натискаючи на цей самий купол, ви будете безпосередньо впливати на засмічення.
Зручна склянка. Хочете убезпечити свою дитину від пролиття компоту або води, закрийте верхню частину склянки або чашки плівкою, надійно закріпивши її на бічній частині. Потім в центрі зробіть невелику дірочку для трубочки для коктейлів.
Захист косметики. Захистити від протікання плівка може не тільки вашу дитину, а й, наприклад, косметичку. Під час тривалих подорожей невеликими смужками плівки закрийте отвори в баночках і тюбиках, а потім надійно закрутіть кришку.
Чиста кухня. Відбиваєте м'ясо? Оберніть його харчовою плівкою. Тепер, під час вашої роботи невеликі шматочки не будуть розлітатися по всій кухні.
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