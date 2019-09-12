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Як використати у побуті харчову плівку: круті ідеї

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Застосування харчової плівки - фото 1
Застосування харчової плівки / asdcompany

Уміння якомога ефективніше використовувати все, що є у вас під рукою, істотно полегшує життя. Сьогодні поговоримо про харчову плівку!

Засмічення в туалеті. Якщо ваш туалет засмітився, а у вас немає відповідних інструментів під рукою, оберніть навколо верхньої частини унітазу плівку так, щоб вона надійно зафіксувалася. Потім злийте воду. Вода витіснить повітря і вийде невеликий купол. Акуратно натискаючи на цей самий купол, ви будете безпосередньо впливати на засмічення.

Як використати у побуті харчову плівку: круті ідеї - фото 354586

Зручна склянка. Хочете убезпечити свою дитину від пролиття компоту або води, закрийте верхню частину склянки або чашки плівкою, надійно закріпивши її на бічній частині. Потім в центрі зробіть невелику дірочку для трубочки для коктейлів.

Як використати у побуті харчову плівку: круті ідеї - фото 354587

Захист косметики. Захистити від протікання плівка може не тільки вашу дитину, а й, наприклад, косметичку. Під час тривалих подорожей невеликими смужками плівки закрийте отвори в баночках і тюбиках, а потім надійно закрутіть кришку.

Як використати у побуті харчову плівку: круті ідеї - фото 354589

Чиста кухня. Відбиваєте м'ясо? Оберніть його харчовою плівкою. Тепер, під час вашої роботи невеликі шматочки не будуть розлітатися по всій кухні.

Як використати у побуті харчову плівку: круті ідеї - фото 354590

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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