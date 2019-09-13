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Як виглядає найбільший у світі велопарк: ефектні кадри з Нідерландів
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Роттердамська архітектурна студія Ector Hoogstad Architecten побудувала найбільший велосипедний парк під центральною залізничною станцією Утрехта в Нідерландах. Проєкт архітектора Ектора Хугстада – частина ширшої програми з реконструкції території, прилеглої до вокзалу.
Велопарк – трирівнева підземна парковка, розрахована на 12 656 паркувальних місць, що на 3 656 більше, ніж у колишньої найбільшої у світі стоянки для велосипедів у Токіо.
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Дістатися до паркінгу можна похилими рожевими доріжками, що в'ються між колонами по периметру будівлі. У всіх них є кольорове маркування, щоб велосипедисти могли швидко дістатися на виділену їм територію.
Для цих же цілей у велопарку передбачена й цифрова система паркування. Паркувальні місця знаходяться вздовж велодоріжок і передбачають досить простору, щоб орендарі могли безперешкодно залишити свої велосипеди. Крім паркувальних місць в велопарку розташовані служба ремонту та пункт прокату велосипедів.
Ector Hoogstad Architecten виграли конкурс на проєктування велосипедного парку у 2011 році. Перший етап будівництва завершили у серпні 2017 року. Тоді передбачалося розміщення 6000 велосипедів.
Мета проєкту – допомогти велосипедистам вільно заїжджати на парковку з вулиці, а звідти швидко дістатися до станції. Також передбачається, що місцеві жителі будуть більше їздити на велосипедах і громадському транспорті, а не на автомобілях, що, в свою чергу, допоможе вирішити проблему заторів в Утрехті.
Наша інтегрована, зручна парковка для велосипедів – це варіант вирішення серйозної внутрішньої проблеми багатьох міст по всьому світу: забруднення навколишнього середовища і нездорової логістики, – пояснили в архітектурній студії. – Ми створили центр мобільності, який зручний для велосипедистів і пішоходів, і робить використання автомобілів менш привабливим.
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