Що не можна робити в сонячне затемнення 11 серпня 2018

11 серпня 2018 знову можна побачити сонячне затемнення, однак це видовище має свої побічні наслідки. Ось від чого варто відмовитись і що не можна робити під час сонячного затемнення, щоб не зашкодити здоров'ю.

Сонячне затемнення 11 серпня стане останнім літнім затемненням у 2018 році. Воно має вплив на всіх людей: і тих, які спостерігають за ним, і тих, хто не бачив його. За словами експертів, це явище може змінювати самопочуття за 7 днів до події та упродовж 7 днів після неї.

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Що не можна робити під час сонячного затемнення

Налаштовуватись на негатив. Краще спробуйте шукати щось хороше у всьому

Приймати дуже важливі або безповоротні рішення, а також робити дуже дорогі покупки

Бути на важливих медичних процедурах

Знайомитись з великою кількістю людей

Мандрувати далеко від дому

Утриматись від шкідливих звичок, приміром, куріння та прийняття алкоголю

Влаштовувати надто активний відпочинок

Не варто піддаватись емоціям

Заборони у сонячне затемнення

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