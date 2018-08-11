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Що не можна робити в сонячне затемнення 11 серпня 2018

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Заборони у сонячне затемнення - фото 1
Заборони у сонячне затемнення

11 серпня 2018 знову можна побачити сонячне затемнення, однак це видовище має свої побічні наслідки. Ось від чого варто відмовитись і що не можна робити під час сонячного затемнення, щоб не зашкодити здоров'ю.

Сонячне затемнення 11 серпня стане останнім літнім затемненням у 2018 році. Воно має вплив на всіх людей: і тих, які спостерігають за ним, і тих, хто не бачив його. За словами експертів, це явище може змінювати самопочуття за 7 днів до події та упродовж 7 днів після неї.

Д теми: Як сонячне затемнення 11 серпня 2018 вплине на кожен знак Зодіаку

Що не можна робити під час сонячного затемнення

  • Налаштовуватись на негатив. Краще спробуйте шукати щось хороше у всьому
  • Приймати дуже важливі або безповоротні рішення, а також робити дуже дорогі покупки
  • Бути на важливих медичних процедурах
  • Знайомитись з великою кількістю людей
  • Мандрувати далеко від дому
  • Утриматись від шкідливих звичок, приміром, куріння та прийняття алкоголю
  • Влаштовувати надто активний відпочинок
  • Не варто піддаватись емоціям
Заборони у сонячне затемнення - фото 269308
Заборони у сонячне затемнення

Читайте також: Коли дивитися сонячне затемнення 11 серпня 2018: час в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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