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Як виглядали агітаційні плакати про миття рук на початку 20 століття

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Ці плакати закликали людей мити руки - фото 1
Ці плакати закликали людей мити руки

Ми не стомлюємось нагадувати про те, що перший і надзвичайно простий метод запобігти зараженню – ретельно мити руки з милом. Не дивно, що на початку минулого століття було багато агітаційних плакатів, присвячених цій темі. Пригадаймо, як раніше закликали людей дотримуватися правил гігієни.

Ну що, схоже, людство вкотре повернулося до моди на миття рук. Буквально три місяці тому ви могли безтурботно гуляти вулицями, торкатися клямок громадських закладів і цілувати малознайомих людей у губи. Але сьогодні все змінилося. І причина цього – коронавірус.

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І якщо цивільні сперечаються про те, сидіти їм на карантині чи продовжувати відвідувати громадські місця, в одному думка суспільства збігається: потрібно якомога частіше мити руки. ВООЗ навіть поширює інструкцію, як правильно віддаватися цьому універсальному гігієнічному дійству.

А ми поспішаємо поділитися з вами агітаційними плакатами про миття рук 1920-1940-х років:

Як виглядали агітаційні плакати про миття рук на початку 20 століття - фото 392580

Як виглядали агітаційні плакати про миття рук на початку 20 століття - фото 392581

Як виглядали агітаційні плакати про миття рук на початку 20 століття - фото 392582

Як виглядали агітаційні плакати про миття рук на початку 20 століття - фото 392583

Як виглядали агітаційні плакати про миття рук на початку 20 століття - фото 392584

Як виглядали агітаційні плакати про миття рук на початку 20 століття - фото 392585

Як виглядали агітаційні плакати про миття рук на початку 20 століття - фото 392586

Як виглядали агітаційні плакати про миття рук на початку 20 століття - фото 392587

Як виглядали агітаційні плакати про миття рук на початку 20 століття - фото 392588

Як виглядали агітаційні плакати про миття рук на початку 20 століття - фото 392589

Як виглядали агітаційні плакати про миття рук на початку 20 століття - фото 392590

Як виглядали агітаційні плакати про миття рук на початку 20 століття - фото 392591

Як виглядали агітаційні плакати про миття рук на початку 20 століття - фото 392592

Ми теж нагадуємо, як правильно мити руки:

Як виглядали агітаційні плакати про миття рук на початку 20 століття - фото 392579

Читайте також: Будьте, як Арні: Шварценеггер показав, як правильно мити руки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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