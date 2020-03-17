Як виглядали агітаційні плакати про миття рук на початку 20 століття

Ми не стомлюємось нагадувати про те, що перший і надзвичайно простий метод запобігти зараженню – ретельно мити руки з милом. Не дивно, що на початку минулого століття було багато агітаційних плакатів, присвячених цій темі. Пригадаймо, як раніше закликали людей дотримуватися правил гігієни.

Ну що, схоже, людство вкотре повернулося до моди на миття рук. Буквально три місяці тому ви могли безтурботно гуляти вулицями, торкатися клямок громадських закладів і цілувати малознайомих людей у губи. Але сьогодні все змінилося. І причина цього – коронавірус.

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І якщо цивільні сперечаються про те, сидіти їм на карантині чи продовжувати відвідувати громадські місця, в одному думка суспільства збігається: потрібно якомога частіше мити руки. ВООЗ навіть поширює інструкцію, як правильно віддаватися цьому універсальному гігієнічному дійству.

А ми поспішаємо поділитися з вами агітаційними плакатами про миття рук 1920-1940-х років:

Ми теж нагадуємо, як правильно мити руки:

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