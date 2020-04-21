Як відновити звичайний режим харчування після Великодня

Свята минули і зараз ідеальний час відновити свій звичний режим харчування. Про те, як це зробити правильно, розповіла лікар-гастроентеролог Медичного центру Medicover, кандидат медичних наук Христина Квіт.

За її словами, в результаті переїдання може розвинутися недостатність клапанів органів травної системи з прогресуванням ускладнень.

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"Також, через неможливість організмом перетравити за один раз велику порцію їжі, переїдання створює умови для розвитку дисбактеріозу кишківника – їжа туди надходить напівперевареною, і користі з неї організм не отримує". За словами лікаря, відновити звичний режим харчування легко. Варто споживати необхідну для щоденного раціону кількість їжі.

"Страви, які залишилися після святкування, краще не доїдати, бо це спровокує зайве надходження калорій. Спробуйте готувати менше. А тим, що залишилося, поділіться з родиною".

Смачного

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