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Як відмити кухню від застиглого жиру за п'ять хвилин

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Лайфхаки для прибирання на кухні - фото 1
Лайфхаки для прибирання на кухні / New Cleaning

Розповідаємо про найдієвіші способи позбавлення від застиглого жиру на кухні за 5 хвилин!

Гірчичний порошок

У боротьбі з плямами жиру допоможе гірчиця, яка є хорошим жиророзчинником. Цей спосіб застосовується вже багато десятиліть. Порядок такий

  1. Намочити забруднену поверхню водою
  2. Присипати гірчичним порошком в невеликій кількості
  3. Протерти зверху сухою серветкою
  4. Залишки гірчиці стерти м'якою губкою, змоченою у воді
Як відмити кухню від застиглого жиру за п'ять хвилин - фото 342162

За допомогою гірчичного порошку можна легко впоратися із застиглим жиром на плиті, холодильнику, кухонному гарнітурі і раковині. Виняток становлять дерев'яні поверхні і меблі без захисної плівки.

Оцет

Оцтовий розчин чудово справляється з особливо складними забрудненнями і додає поверхні первісний блиск. Оцет необхідно розвести з водою в залежності від концентрації, зазначеній на пляшці. Столовий оцет слід розводити в співвідношенні: 1 ст. ложка на літр води, а оцтову есенцію взяти у набагато меншій кількості: приблизно половину столової ложки.

При роботі з оцтом обов'язково використовуйте гумові рукавички. Для видалення плям змочіть чисту ганчірку в приготованому розчині і протріть нею поверхню. Після протріть поверхню простою водою без використання оцту.

Як відмити кухню від застиглого жиру за п'ять хвилин - фото 342163

Лимон з сіллю

Цей спосіб один з найпростіших і найбезпечніших. За допомогою лимона і солі можна видалити бруд з мармурових поверхонь, а також з виробів з міді. Крім того, після лимона залишається приємний цитрусовий аромат. Треба лиш розрізати лимон на 2 частини, посипати його сіллю і протерти пляму.

Як відмити кухню від застиглого жиру за п'ять хвилин - фото 342164

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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