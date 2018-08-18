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Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після

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Чоловіки змінюють зачіску в середньому 3 рази за своє доросле життя - фото 1
Чоловіки змінюють зачіску в середньому 3 рази за своє доросле життя / notinerd

Чоловіки до і після того, як вони підстриглися і поголилися.

Несправедливо, що найчастіше ми бачимо, як здатні змінювати свою зовнішність жінки, забуваючи про те, що майстерно роблять це і представники сильної статі.

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Звичайно, жінки мають набагато більше варіантів для трансформації: наприклад, вони можуть користуватися косметикою, яка змінює їх до невпізнанності. А чоловіки, в свою чергу, вміють перевтілюватися, не вдаючись до подібних хитрощів.

Чоловіки змінюють зачіску в середньому 3 рази за своє доросле життя. Волосся обрамляє обличчя, і ви можете підкреслити певні риси і збалансувати їх. Ці фотографії є ще одним свідченням того, як зачіска може перетворити чоловіка на красунчика.

Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після - фото 270621
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після - фото 270622
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після - фото 270623
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після - фото 270620
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після - фото 270619
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після - фото 270618
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після - фото 270617
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після

Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після - фото 270616

Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після - фото 270615
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після - фото 270614
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після - фото 270613
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після - фото 270612
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після - фото 270611
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після - фото 270610
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після - фото 270609
Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після

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Джерело: notinerd
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