Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після

Чоловіки змінюють зачіску в середньому 3 рази за своє доросле життя / notinerd

Чоловіки до і після того, як вони підстриглися і поголилися.

Несправедливо, що найчастіше ми бачимо, як здатні змінювати свою зовнішність жінки, забуваючи про те, що майстерно роблять це і представники сильної статі.

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Звичайно, жінки мають набагато більше варіантів для трансформації: наприклад, вони можуть користуватися косметикою, яка змінює їх до невпізнанності. А чоловіки, в свою чергу, вміють перевтілюватися, не вдаючись до подібних хитрощів.

Чоловіки змінюють зачіску в середньому 3 рази за своє доросле життя. Волосся обрамляє обличчя, і ви можете підкреслити певні риси і збалансувати їх. Ці фотографії є ще одним свідченням того, як зачіска може перетворити чоловіка на красунчика.

Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після

Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після

Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після

Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після

Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після

Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після

Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після

Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після

Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після

Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після

Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після

Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після

Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після

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