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Як швидко заснути, якщо не спиться: без овечок
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Кожному з нас хоча б раз в житті не вдавалося заснуть. На щастя є кілька ефективних способів, що дозволяють швидко заснути, навіть якщо зовсім не хочеш спати.
Вивчіть власну норму сну. А для того, щоб розпорядок засипання і підйому дійсно приносив користь, потрібно знати індивідуальну норму в тривалості сну. Загальноприйняті показники: 6-9 годин. Коли не треба вставати по будильнику, встаньте без нього і зафіксуйте, скільки знадобилося часу, щоб організм сам підняв вас з ліжка.
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Після спорту не вийде швидко заснути. Часто люди займаються спортом перед тим, як заснути, щоб відчувати себе втомленим і впасти в тепле ліжко. Але фізичні навантаження сприяють викиду адреналіну і підйому температури, тому швидко заснути не вдасться.
Провітрювання кімнати. Крім того, що велика кількість кисню сприяє розслабленню і засипанню, важливу роль відіграє і зниження температури після провітрювання. Якщо в кімнаті стає на кілька градусів холодніше, то питання, як заснути за 5 хвилин відпаде само собою.
Звуковий супровід. Мало кому вдається заснути в повній тиші. Для цього можна відкрити вікно, щоб доносився шум нічного міста. Або ж включити будь-яку музику на свій смак: прибій, дощ, легкий джаз.
Самогіпноз. Метод самопереконання класно працює в психології. Також можна запрограмувати себе на сон. Потрібно повторювати схожі фрази: "дорахую до 50, і засну", "моє тіло стає важким, я провалююсь в сон" тощо.
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