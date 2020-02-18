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Як розпізнати підроблений віскі: метод вчених

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Віскі - фото 1
Віскі / cnn

Фахівці навчилися виявляти підроблений віскі за співвідношенням радіоактивних ізотопів вуглецю в напої.

Вчені почали з вивчення 221 зразка віскі, про час виготовлення яких було точно відомо. Всі вони були дистильовані між 1955 і 2015 роками. Для дослідження не треба було відкорковувати пляшки. Вчені витягували близько мілілітра рідини, протикаючи пробку голкою для підшкірних ін'єкцій.

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Команда виміряла співвідношення вуглецю-14 і стабільного вуглецю-13 в зразках і створила калібровану криву, що дозволяє визначити точний вік напою. Вуглець-14 поглинається більшістю живих істот і розкладається з відомою швидкістю. Його можна виявити і в ячмені, використовуваному для виробництва шотландського віскі. Випробування ядерної зброї в 1950-х і початку 1960-х років привели до різкого підвищення рівня вуглецю-14.

Вченим вдалося встановити вік віскі, дистильованого після 1955 року, з точністю до 1-3 років. Вік старіших напоїв визначити складніше, але метод дозволяє відразу дізнатися, чи був напій створений в "доядерне" століття (тобто до перших випробувань атомних бомб) або ж за старовинний віскі видають напій, створений в наші дні.

Як розпізнати підроблений віскі: метод вчених - фото 386890

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Джерело: cnn
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