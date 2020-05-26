Зоряні лінюхи: знаки Зодіаку, яким важко доводити справи до кінця

Не існує людей, які хоча б інколи не хотіли нічого не робити, але представники цих знаків Зодіаку частенько надають перевагу ліні, а не роботі.

Овен. Їхня лінива особистість є повноцінним другим "я", яким вони справді пишаються. Інколи ці люди починають розповідати всім, що ось-ось нарешті візьмуться за втілення своїх мрій, але продовжують лежати на дивані за серіалами.

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Звісно ж, можна змусити Овнів працювати, якщо змусити їх пообіцяти це або ж поставити високу планку. Це один з небагатьох способів покращити продуктивність таких людей.

Лев. Ось хто добре розуміє, що прокрастинація змушує їх відкладати всі справи "на завтра", і навіть намагається з цим боротись. Тому після лінивих днів, а то й тижнів, на Левів нападає бажання зробити просто все за максимально короткий термін. Але після цього все повертається у звичайний ритм.

Водолій. Ще один дуже талановитий знак Зодіаку, який готовий розпочати мільйон справ, але до кінця доводить лише кілька з них. До того ж, Водолії обожнюють давати обіцянки, а потім вибачатись за те, що їх не дотримуються. Ключовою проблемою таких людей є бажання займатись лише чимось новим і крутим, а от тривалий процес змушує нудьгувати.

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