Як регіон проживання впливає на вживання алкоголю

Люди, які мешкають у холодному кліматі, споживають більше алкоголю – вважають вчені.

Використовуючи дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, Всесвітньої метеорологічної організації та інших баз даних вчені виявили чіткий взаємозв'язок між кількістю споживаного алкоголю і кліматичними факторами.

І ще: Науковці назвали несподівану причину алкоголізму

Як виявилося, жителі холодних регіонів з меншою кількістю сонячного світла п'ють набагато більше, ніж жителі більш теплих районів. Медики пояснюють це тим, що алкоголь має судинорозширювальний ефект і збільшує приплив крові до шкіри. У Сибіру, наприклад, це може бути приємним, а в Сахарі – зайвим.

Висновки були вірні як для жителів різних країн, так і для жителів різних регіонів однієї країни (наприклад, США). У своїй роботі медики враховували такі чинники, як законодавче обмеження продажу алкоголю в деяких регіонах, а також релігійні переконання, що змушують утримуватися від спиртного. Дослідники також знайшли докази того, що жителі північних районів частіше страждають від алкогольної хвороби печінки.

Читайте також: У Нідерландах створили горілку з тюльпанів