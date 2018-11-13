Як просто підняти свою самооцінку та добитись успіху

Як просто підняти свою самооцінку та добитись успіху

Психологи назвали простий секрет впевнених та успішних людей, про який має знати кожен.

Психолог з Єльського Університету Розвитку виявили найпоширенішу причину невдач, яка значно простіша. Річ у тому, що найбільше заважають досягати успіху саме порівняння.

І ще: Психологи розповіли, яким жінкам щастить у коханні

Йдеться про порівняння себе з кимось іншим, а також порівняння свого життя з чужим. Психологи пояснюють, що у кожного свій шлях і ніхто не знає, на що очікувати у майбутньому. Наприклад, багато успішних людей зуміли реалізувати себе не у юності, а вже у доволі зрілому віці.

Найважливішим для самооцінки та успіху є те, чи влаштовує вас власне життя. Якщо ж хочете його змінити, то робіть щось для цього. Однак не потрібно намагатись комусь довести, що у вас справи кращі, або засмучуватись, що все йде не так, як в інших. Єдине, що зобов'язана робити людина, так це все для гармонії.

Психологи пояснюють, що порівняння себе з іншими людьми одразу ж є добровільною відмовою від можливостей та змушує підсвідомість наперед миритись з невдачами.

Читайте також: Чому у стосунках важливо відпочивати один від одного