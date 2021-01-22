Як приготувати смачний пиріг зі шпинатом

Смачний, легкий в приготуванні пиріг зі шпинатом. Такий пиріг можна готувати на сніданок. Для швидкості краще тісто замісити з вечора і покласти в холодильник, а зранку зробити начинку. Смачного!

Нам знадобиться:

Для тіста:

Борошно 200 г

Оливкова олія 50 мл

Вода холодна 50 мл

Сіль ½ ч. л.

Для начинки:

Шинка 150 г

Сир 100 г

Шпинат 250 г

Яйця курячі 6 шт.

Сметана 100 г

Сіль

Перець

Як приготувати шпинатний пиріг:

Борошно змішати з сіллю. Збити міксером оливкову олію з холодною водою. Влити олію в борошно і замісити тісто. Покласти в холодильник на 10 хвилин. Нарізати шинку соломкою, сир натерти на крупній тертці. Шпинат крупно нарізати, обсмажити на сухій сковороді до випаровування вологи. Розкачати тісто в круглий тонкий пласт (форма діаметром 23 см). Викласти тісто у форму, притискаючи до країв. Викласти начинку: шар шинки, тертого сиру, шпинат. Яйця збити зі сметаною. Залити начинку яєчною сумішшю. Випікати пиріг зі шпинатом в заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці 40 хвилин. Дати пирогу постояти 5 хвилин. Вийняти пиріг з форми, нарізати на шматочки і подавати пиріг зі шпинатом до столу.

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