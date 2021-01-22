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Як приготувати смачний пиріг зі шпинатом

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Шпинатний пиріг - фото 1
Шпинатний пиріг / pinterest

Смачний, легкий в приготуванні пиріг зі шпинатом. Такий пиріг можна готувати на сніданок. Для швидкості краще тісто замісити з вечора і покласти в холодильник, а зранку зробити начинку. Смачного!

Нам знадобиться:

Для тіста:

  • Борошно 200 г
  • Оливкова олія 50 мл
  • Вода холодна 50 мл
  • Сіль ½ ч. л.

Для начинки:

  • Шинка 150 г
  • Сир 100 г
  • Шпинат 250 г
  • Яйця курячі 6 шт.
  • Сметана 100 г
  • Сіль
  • Перець

Як приготувати шпинатний пиріг:

  1. Борошно змішати з сіллю. Збити міксером оливкову олію з холодною водою. Влити олію в борошно і замісити тісто.
  2. Покласти в холодильник на 10 хвилин.
  3. Нарізати шинку соломкою, сир натерти на крупній тертці. Шпинат крупно нарізати, обсмажити на сухій сковороді до випаровування вологи.
  4. Розкачати тісто в круглий тонкий пласт (форма діаметром 23 см). Викласти тісто у форму, притискаючи до країв.
  5. Викласти начинку: шар шинки, тертого сиру, шпинат. Яйця збити зі сметаною. Залити начинку яєчною сумішшю.
  6. Випікати пиріг зі шпинатом в заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці 40 хвилин. Дати пирогу постояти 5 хвилин. Вийняти пиріг з форми, нарізати на шматочки і подавати пиріг зі шпинатом до столу.
Як приготувати смачний пиріг зі шпинатом - фото 444419

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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