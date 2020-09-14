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Як приготувати смачний домашній кетчуп
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Якщо у вашій родині люблять їсти різні страви з кетчупом, цей рецепт саме для вас. Після домашнього кетчупу магазинний навіть не захочеться пробувати!
Нам знадобиться:
- 2,5 кг помідорів
- пів склянки цукру
- пів столової ложки солі
- дві столові ложки 9% оцту
- 20 горошин чорного перцю
- 10 горошин коріандру
- дві штучки гвоздики
- зелень за смаком
Приготування томатного кетчупу:
- Томати, природно, потрібно помити. Відчистити від плодоніжок, порізати і скласти у велику каструлю, де ми будемо їх варити.
- Поставити нарізані томати на вогонь, довести до кипіння і варити близько 20 хвилин. Можна тушкувати під кришкою. Нам потрібно щоб плоди просто зварилися і стали м'якими. Помідори протерти через сито, можна в окрему каструлю. У вас з'явиться ще й томатний сік.
- Томатний сік ставимо на середній вогонь і уварюємо протягом години (може трохи довше). По суті, має вийти продукт з консистенцією кетчупу. Поки сік уварюється, потрібно приготувати спеції. Для цього знадобиться марля або бинт. На нього потрібно покласти потрібну кількість спецій.
- Марлю згорнути, щоб спеції не випадали. Опустити в уварений томатний сік спеції, буде краще, якщо їх прив'язати за ручку каструлі. Посолити, додати цукор і оцет. Ретельно все перемішати і варити на повільному вогні ще 10 хвилин. Обов'язково спробувати, що вийшло і при необхідності додати сіль, цукор або оцет. Гарячий кетчуп розлити у банки, для заготівлі на зиму.
І ще: Шеф-кухар розкрив секрет, як приготувати смачний і соковитий шашлик
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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