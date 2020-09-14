Як приготувати смачний домашній кетчуп

Якщо у вашій родині люблять їсти різні страви з кетчупом, цей рецепт саме для вас. Після домашнього кетчупу магазинний навіть не захочеться пробувати!

Нам знадобиться:

2,5 кг помідорів

пів склянки цукру

пів столової ложки солі

дві столові ложки 9% оцту

20 горошин чорного перцю

10 горошин коріандру

дві штучки гвоздики

зелень за смаком

Приготування томатного кетчупу:

Томати, природно, потрібно помити. Відчистити від плодоніжок, порізати і скласти у велику каструлю, де ми будемо їх варити. Поставити нарізані томати на вогонь, довести до кипіння і варити близько 20 хвилин. Можна тушкувати під кришкою. Нам потрібно щоб плоди просто зварилися і стали м'якими. Помідори протерти через сито, можна в окрему каструлю. У вас з'явиться ще й томатний сік. Томатний сік ставимо на середній вогонь і уварюємо протягом години (може трохи довше). По суті, має вийти продукт з консистенцією кетчупу. Поки сік уварюється, потрібно приготувати спеції. Для цього знадобиться марля або бинт. На нього потрібно покласти потрібну кількість спецій. Марлю згорнути, щоб спеції не випадали. Опустити в уварений томатний сік спеції, буде краще, якщо їх прив'язати за ручку каструлі. Посолити, додати цукор і оцет. Ретельно все перемішати і варити на повільному вогні ще 10 хвилин. Обов'язково спробувати, що вийшло і при необхідності додати сіль, цукор або оцет. Гарячий кетчуп розлити у банки, для заготівлі на зиму.

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