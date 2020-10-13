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Як приготувати оладки з гарбуза швидко і просто

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Оладки - фото 1
Оладки / cook-and-clean

Рум'яні, апетитні, соковиті, яскраво-помаранчеві! Оладки з гарбуза обов'язково сподобаються дітям і дорослим, адже вони виходять солодкими і без додавання цукру.

Продукти:

  • Тиква 500 г
  • Борошно 30 г
  • Яйця 1 шт.
  • Сіль за смаком
  • Рослинна олія для смаження

Як приготувати млинці з гарбуза швидко і просто:

  1. Гарбуз помийте і очистьте від шкірки і насіння. Будьте обережні, гарбуз дуже твердий овоч. Зручніше буде розрізати його на невеликі шматочки і чистити їх окремо.
  2. Натріть гарбуз на тертці. Додайте до гарбуза яйце і сіль. Просійте борошно. Оскільки ми не додаємо ні соди, ні розпушувача, саме просіювання дасть невелику пишність оладкам.
  3. Добре перемішайте всі інгредієнти до стану однорідного тіста. Розігрійте пательню на середньому вогні. Налийте олію. Її теж добре прогрійте, щоб оладки не прилипли. Якщо ви смажите їх без олії, то краще вибрати сковороду з антипригарним покриттям. Викладайте тісто ложкою на пательню, формуючи круглі оладки.
  4. Обсмажуйте оладки з обох боків до золотистої скоринки на невеликому вогні, по кілька хвилин з кожного боку. Якщо ви натирали гарбуз на великій тертці, то потримаєте їх трохи під кришкою, щоб гарбуз встиг приготуватися.
Як приготувати оладки з гарбуза швидко і просто - фото 430136

І ще: Сніданок за п'ять хвилин: як приготувати ліниві "чебуреки"

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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