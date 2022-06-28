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війна Kalush

Як приготувати легку заправку для свіжих салатів: рецепт вишневого соусу

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Як приготувати легку заправку для свіжих салатів: рецепт вишневого соусу - фото 1

Популярний український кулінар Євген Клопотенко не перестає дивувати новими рецептами. На цей раз він розповів, як приготувати вишневу заправку для салатів. На літо – те, що потрібно. Скуштуйте і ви!

Соус може розкрити смак ваших страв по-новому. А соус вінегрет з вишні можна додавати практично до будь-якого салату замість тієї заправки, до якої ви звикли. Цей легкий дресінг добре комбінується зі свіжою зеленню, фруктами, свіжими овочами та салатами з качки, яловичини чи курки.

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"Хочете додати трохи сонячного літа до своїх салатів? Тоді приготуйте яскравий легкий соус вінегрет з вишні, сповнений свіжого ягідного смаку та аромату. Такий вишневий соус змусить заграти новими фарбами будь-який звичний салат!", – коментує Євген Клопотенко.

Інгредієнти на 150 мл соусу:

  • 100 г вишні без кісточок (свіжої чи замороженої)
  • 1 ст. л. американської гірчиці
  • 5-6 ст. л. оливкової олії
  • 1 ч. л. рідкого меду
  • 1 дрібка солі

Як приготувати легку заправку для свіжих салатів: рецепт вишневого соусу - фото 508445

Рецепт вишневого соусу вінегрет:

  1. Якщо ви використовуєте свіжі вишні, помийте 100 г та очистьте від кісточок, використовуючи шпильку чи спеціальний прилад. Якщо ж у вас заморожена вишня без кісточок, заздалегідь викладіть її у миску та залиште. Сік, який утвориться, зливати не потрібно, використаємо його у приготуванні соусу.
  2. Очищену свіжу чи розморожену вишню викладіть у чашу блендера разом із соком, що утворився. Додайте 1 ст. л. американської гірчиці та перебийте все занурювальним блендером.
  3. Аби у вас не вийшла занадто густа консистенція соусу, надалі збивайте суміш віничком. Поступово тонкою цівкою вливайте у чашу 5-6 ст. л. оливкової олії, не перестаючи збивати віничком.
  4. Наприкінці додайте 1 ч. л. рідкого меду та дрібку солі. Ще раз перемішайте віничком до об'єднання. Використовуйте соус вінегрет одразу або зберігайте у холодильнику не більше 2 діб.

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