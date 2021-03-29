Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Як приготувати класичний картопляний гратен: покроковий рецепт

  • 11
Картопляний гратен - фото 1
Картопляний гратен / anybenyraba

Гратен з картоплі захопить любителів картоплі і не тільки. Від нього просто неможливо відірватися. Розсипчастий, сирий, з ніжними вершками і легким присмаком мускатного горіха – це непередаване блаженство!

Простим рецептом ділиться портал polar.

Інгредієнти:

  • Картопля 500 г
  • Вершки жирні 100 мл
  • Твердий сир 100 г
  • Вершкове масло 15 г
  • Мускатний горіх 2 г
  • Перець чорний
  • Сіль

Як приготувати смачний картопляний гратен:

  1. Сир натріть на тертці. Сир можете використовувати будь-який, головне, щоб він добре плавився. Картоплю вимийте, почистьте і наріжте тонкими кружальцями завтовшки близько 2 мм. Невелике глибоке деко або форму для запікання змастіть вершковим маслом.
  2. Викладіть у форму частину кружечків картоплі, як черепицю, в один шар. Картоплю зверху посоліть, поперчіть і посипте мускатним горіхом. Для зручності і однорідності радимо змішати всі спеції в одній мисочці. Полийте картоплю частиною вершків. Знадобиться 2-3 ст. л. Зверху присипте тертим сиром.
  3. Зверху викладіть наступний шар картоплі, також посипте спеціями, полийте вершками і посипте сиром. Повторюйте шари, поки не закінчиться вся картопля, вершки і сир. Зверху розкладіть шматочки вершкового масла.
  4. Запікайте картопляний гратен в попередньо розігрітій до 180°C духовці приблизно 50 хвилин. Якщо верхній шар підрум'янився, але сама страва ще не готова, накрийте форму фольгою. Готовий гратен подавайте гарячим, нарізавши на порційні шматочки. Смачного!
Як приготувати класичний картопляний гратен: покроковий рецепт - фото 453481

І ще: Сирні кекси: як приготувати ситний сніданок для сім'ї

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини