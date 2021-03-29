Як приготувати класичний картопляний гратен: покроковий рецепт

Гратен з картоплі захопить любителів картоплі і не тільки. Від нього просто неможливо відірватися. Розсипчастий, сирий, з ніжними вершками і легким присмаком мускатного горіха – це непередаване блаженство!

Простим рецептом ділиться портал polar.

Інгредієнти:

Картопля 500 г

Вершки жирні 100 мл

Твердий сир 100 г

Вершкове масло 15 г

Мускатний горіх 2 г

Перець чорний

Сіль

Як приготувати смачний картопляний гратен:

Сир натріть на тертці. Сир можете використовувати будь-який, головне, щоб він добре плавився. Картоплю вимийте, почистьте і наріжте тонкими кружальцями завтовшки близько 2 мм. Невелике глибоке деко або форму для запікання змастіть вершковим маслом. Викладіть у форму частину кружечків картоплі, як черепицю, в один шар. Картоплю зверху посоліть, поперчіть і посипте мускатним горіхом. Для зручності і однорідності радимо змішати всі спеції в одній мисочці. Полийте картоплю частиною вершків. Знадобиться 2-3 ст. л. Зверху присипте тертим сиром. Зверху викладіть наступний шар картоплі, також посипте спеціями, полийте вершками і посипте сиром. Повторюйте шари, поки не закінчиться вся картопля, вершки і сир. Зверху розкладіть шматочки вершкового масла. Запікайте картопляний гратен в попередньо розігрітій до 180°C духовці приблизно 50 хвилин. Якщо верхній шар підрум'янився, але сама страва ще не готова, накрийте форму фольгою. Готовий гратен подавайте гарячим, нарізавши на порційні шматочки. Смачного!

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