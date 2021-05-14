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Як приготувати класичний холодний борщ з буряка і бадилля

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Холодний борщ - фото 1
Холодний борщ / zernograd

Холодний борщ класичний – по-справжньому літня страва, що насичує і освіжає одночасно. До того ж він ще й красиво виглядає з його багатим, яскравим буряковим кольором!

Як приготувати запашний холодний борщ пише iamcook.

Нам знадобиться:

  • Вода 800 мл
  • Буряк 2 шт.
  • Картопля 2 шт.
  • Огірки 2 шт.
  • Яйця 2 шт.
  • Лимони 0.25 шт.
  • Кріп 100 г
  • Сіль до свого смаку

Як приготувати ідеальний холодний борщ:

  1. Бурякове бадилля відокремте від коренеплодів. Буряк очистьте від шкірки, розріжте кожен овоч на 4 частини. Складіть четвертинки в каструлю, залийте 800 мл води і відваріть близько 25-35 хвилин в залежності від розміру буряка.
  2. Картоплю відварити в шкірці до готовності, очистьте від шкірки і також натріть на тертці або наріжте дрібними кубиками. Яйця відварити круто, охолодити, очистити, нарізати дрібними кубиками або натерти на дрібній тертці. Огірки також натріть на дрібній тертці або наріжте дрібними кубиками. Шкірку, якщо вона не груба, не ушкоджена і не гірка, зрізати не потрібно.
  3. Готовий буряк вийміть з відвару. Бурякове бадилля гарненько вимийте, обтрусіть від води і опустіть в гарячий відвар, що залишився після варіння буряка, і дайте постояти 5-7 хвилин.
  4. Бурякове бадилля і кріп дрібно порубати. Буряковий відвар охолодіть. Тим часом натріть варений буряк на дрібній тертці або середній. У металевій каструлі з'єднайте підготовлені овочі, яйця і зелень. Все посоліть до свого смаку. Влийте до овочів охолоджений буряковий відвар. Все акуратно перемішайте і поставте в холодильник на 25-30 хвилин. Спробуйте страву на сіль.
  5. Готовий борщ розлийте по тарілках, додавши в кожну по скибочці лимона. А ще краще, вичавити сік з лимона прямо в тарілку. Смачного!
Як приготувати класичний холодний борщ з буряка і бадилля - фото 459366

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