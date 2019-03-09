Як правильно їсти ананас: інструкція, яка вас вразить

Якщо ви обожнюєте ананаси, але на покупку свіжих у вас бракує сміливості – ми знайшли геніальну інструкцію, яка допоможе поласувати улюбленим фруктом без докладання надмірної кількості зусиль. Збережіть собі, щоб не загубити!

Один із користувачів соціальної мережі Twitter виклав ролик, в якому демонструється, як насправді потрібно їсти ананас.

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Це відео миттю розлетілося мережею з тисячами коментарів, ретвітів, а також вподобань, тому ми просто не могли не поділитися ним з вами!

Така реакція користувачів мережі цілком логічна, адже більшість з нас звикла спочатку зчищати шкірку, а потім нарізати м'якуш, видаляючи серцевину. В цьому випадку достатньо зрізати лише нижню частину або верх, а опісля можна відламувати скибки.

Відеоінструкція, яка допоможе правильно їсти ананаси:

Wait, what? The whole time? The whole time!? THE WHOLE TIME! pic.twitter.com/TO9u6M6pOO — Dennis Naghizadeh (@DenzBenzi) 8 березня 2019 р.

Щоправда, цей спосіб підійде не для всіх ананасів. Фрукт має бути зрілим: достатньо м'яким, і при цьому ще не висохлим!

Смачного!

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