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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Як правильно їсти ананас: інструкція, яка вас вразить

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Ласувати ананасом тепер ще легше - фото 1
Ласувати ананасом тепер ще легше

Якщо ви обожнюєте ананаси, але на покупку свіжих у вас бракує сміливості – ми знайшли геніальну інструкцію, яка допоможе поласувати улюбленим фруктом без докладання надмірної кількості зусиль. Збережіть собі, щоб не загубити!

Один із користувачів соціальної мережі Twitter виклав ролик, в якому демонструється, як насправді потрібно їсти ананас.

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Це відео миттю розлетілося мережею з тисячами коментарів, ретвітів, а також вподобань, тому ми просто не могли не поділитися ним з вами!

Така реакція користувачів мережі цілком логічна, адже більшість з нас звикла спочатку зчищати шкірку, а потім нарізати м'якуш, видаляючи серцевину. В цьому випадку достатньо зрізати лише нижню частину або верх, а опісля можна відламувати скибки.

Відеоінструкція, яка допоможе правильно їсти ананаси:

Щоправда, цей спосіб підійде не для всіх ананасів. Фрукт має бути зрілим: достатньо м'яким, і при цьому ще не висохлим!

Смачного!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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