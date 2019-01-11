Як правильно вибрати зубну щітку дитині

З двох років батьки повинні привчати дитину до чищення зубів, а вже з трьох вона повинна робити це самостійно.

З особливою ретельністю потрібно підійти до вибору щітки, написала в Instagram дитячий стоматолог Катерина Кузнєцова.

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На що треба звернути увагу при виборі дитячої зубної щітки:

Щетину краще вибирати м'яку, а ось для трошки старших дітей – середньої жорсткості. Щетинки повинні бути добре відполіровані, закруглені, не менше 20 пучків. Їхня висота повинна дорівнювати висоті дитячого зуба. Важливо, щоб ручка була зручною, щоб малюк міг зручно тримати щітку в руках. Можна вибирати зубну щітку з прогумованими вставками або круглу. Довжина робочої частини щітки (головка зі щетиною) повинна бути невеликою, приблизно вона повинна дорівнювати довжині двої дитячих зубів. Якщо щітка буде цікавою для малюка, то він швидше навчиться нею користуватися. Вибирайте яскравий дизайн з намальованими персонажами дитячих мультфільмів. Вибирайте щітку за віком, який вказаний на упаковці.

Варто пам’ятати, що зубну щітку потрібно міняти кожні три місяці. Якщо вона зіпсувалася раніше цього терміну – тоді раніше.

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