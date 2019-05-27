Актуально! Як правильно прати взуття у машинці: прості лайфхаки

Розглянемо кілька корисних порад про те, як випрати взуття у машинці, не зіпсувавши при цьому ні взуття, ні саму пралку.

Перед тим, як ви закине взуття в барабан пральної машини, радимо полегшити завдання і собі, і побутовій техніці:

Перегляньте ярлик і переконайтеся, що взуття можна прати

Позбавтеся від шнурівки; треба намилити і протерти взуття щіткою

Промийте підошву, це допоможе позбавитися від дрібних камінчиків

Складіть взуття в спеціальний мішечок

Мішок для прання

Якщо мішка у вас немає, то киньте в пральну машину кілька махрових серветок і м'ячів для великого тенісу. Так ви можете поліпшити якість прання і додасте рівноваги барабану. Приберіть шнурівку і устілки для того, щоб випрати їх окремо. Шнурівку, до речі, ви можете випрати разом із самим взуттям, а от устілки цілком можна натерти щіткою, в окремій ємності.

Якщо у вас немає спеціального мішка для прання, то ви також можете відправити в барабан непотрібні рушники або будь-яку іншу м'яку річ. Головне, щоб тканина не линяла, інакше ви можете все тільки зіпсувати.

Як прати взуття

Температуру для прання взуття в пральній машині вибираємо в межах 30-40 градусів. Це не дасть взуттю розклеїтись. Програму вибираємо для делікатного прання або спеціальну програму для прання взуття, якщо така є на панелі управління.

Якщо в пралці є функція сушки, то ні в якому разі її не використовуємо і вимикаємо. Це призведе до псування взуття після прання і до його деформації.

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