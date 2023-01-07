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Як правильно побажати доброго ранку людині, яка вам подобається
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У кожного у житті буває етап, коли на горизонті з'являється потенційний партнер і зав'язується активне спілкування у соцмережах. Тому експерти розповіли, як краще бажати доброго ранку, щоб не відлякати об'єкт симпатії.
Коли у вас з'являється хтось, з ким ви прагнете зустрічей та готові щодня надсилати повідомлення до пізньої ночі, то це вже натяк на початок стосунків. Але як побажати доброго ранку тій людині, щоб не здавалось, що ви пришвидшуєте хід подій, але й не зовсім байдужі? Тут на допомогу приходить психотерапевт Лілліана Моралес, яка поділилась з bustle ідеальними варіантами ранкового повідомлення потенційній другій половинці.
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Вона радить добре обдумувати свої перші повідомлення вранці, якщо ви хочете, щоб людина з позитивом їх сприймала. На старті стосунків доволі складно підбирати слова, тому психологиня рекомендує просто бути собою, а також звертати увагу на ці прості фрази.
Текст для ранкових повідомлень для другої половинки (потенційної):
1. "Доброго ранку"
Коротко, просто та по суті. Тут навряд чи можна помилитись. Можна додати кумедний смайлик, але такий, щоб можна було зрозуміти.
2. "Я думав (ла) про те, що тобі подобається (вставити тут варіант), тому насолоджуйся".
Нема нічого прекраснішого, ніж перевірити свій телефон вранці та побачити GIF з пандами у гамаку. Так ви звернете увагу потенційного партнера на те, що пам'ятаєте про їхні вподобання.
3. "Сподіваюсь, у тебе чудовий день"
Слово "сподіваюсь" трохи персоналізує ваші побажання та показує, що ви справді бажаєте, щоб в людини все було добре.
4. "Доброго ранку! Знаю, що у тебе багато справ сьогодні - вірю в тебе"
Коли ви знаєте, що у когось напружений день, то саме час додати ввічливі смайлики, щоб подарувати їм хоча б маленьку усмішку.
5. "З нетерпінням очікую, щоб обійняти тебе сьогодні"
Якщо у вас запланована зустріч сьогодні, то це ідеальний варіант. Психологиня пояснює, що фізичні дотики дуже важливі і нагадують про вашу прихильність.
6. "Сподіваюсь, тобі добре спалось"
Це приємно та свідчить про вашу турботу, а також робить листування інтимнішим.
7. "Привіт (і смайлик)"
Можна додати підморгування, класичну усмішку чи навіть серце.
8. "Думаю про тебе"
Моралес розповідає, що це дає зрозуміти, що вам справді небайдужа людина. Але на початку стосунків краще не додавати емоджі з підморгуванням чи серцем.
9. "Доброго ранку! Ти неймовірний (на)"
Хто ж не хоче нагадування про те, що вони чудові? Надсилайте трохи енергії та позитивного настрою.
10. "Доброго ранку (додайте селфі)"
Це не для людей зі слабкими нервами, адже ранкове фото дозволене лише для тих, хто вже спілкується у такому форматі. Спробуйте усміхнутись за чашкою кави та надіслати шматочок свого ранку.
11. "Доброго ранку, красеню (красуню)"
Класика, яка завжди актуальна, але насправді підходить для тих, хто вже трохи довше знайомий.
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