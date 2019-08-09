Як працювати ефективніше і менше: дієві лайфхаки

Частенько люди не встигають втиснути всі завдання у робочий час, що відбивається і на ефективності, і на здоров'ї. Тому ці лайфхаки підійдуть тим, хто хоче бути справді успішним!

Щоб часом не стати трудоголіком, у яких удвічі вищі ризики розвитку депресії, а також більше шансів отримати серцево-судинні захворювання, варто дослухатися до порад фахівців. Вчені не просто так створили кілька методів, які не лише підіймають продуктивність, а й скорочують робочий час :)

Це цікаво: Як відстань від будинку до роботи впливає на сімейний добробут

Найважливіше. Навчіться розставляти пріоритети щодо завдань, які отримуєте на роботі. Якщо кожного дня вранці обирати три ключові проблеми, тоді у вас не лише не буде проблем, а й з'явиться час для якісного виконання другорядних завдань.

Навантаження. Йдеться саме про фізичну активність, адже у більшості – офісна робота. Щоб не перетворитись на "планктон", варто щопівгодини займатися якимись вправами. Можна просто пройтись поверхами, а можна зганяти колегам за чимось смачненьким.

Рано та вчасно. Успішні люди не просто так прокидають із самого раненька, адже старт роботи у таку пору є ідеальним: без відволікаючих факторів і з максимальною концентрацією. До того ж, так ви точно завершите день швидше.

Рамки. Доведено, що завдання наче спеціально розтягуються на увесь робочий день (і навіть можуть виходити за його рамки). Однак це психологічний аспект, тому варто поставити собі жорсткі терміни, у які хочеться вкластися. Так не з'явиться часу на дурниці на роботі. Важливо не забувати про якість виконання.

Читайте також: Британці визначили, скільки годин насправді йде на роботу