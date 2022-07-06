Як поводитися під час відпочинку біля водойми: поради від поліції

Як поводитися під час відпочинку біля водойми / unsplash

Сезон купання в Україні уже давно набрав оберти. Однак не зайвим буде нагадати основні правила поведінки, які можуть врятувати життя.

Про найголовніші моменти безпечного відпочинку на воді наголосила патрульна поліція Львівської області на своїй сторінці у Facebook.

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Як поводитися відпочиваючим біля водойми

відпочинок на воді (купання, катання на човнах) повинен бути тільки у спеціально відведених для цього місцях;

безпечніше відпочивати на воді у світлу пору доби;

купатися рекомендовано в спокійну безвітряну погоду, коли швидкість вітру сягає до 10 м/сек, температура води — не нижче +18°C, повітря — не нижче +24°C;

після перекусу купатися краще не раніше, ніж через 1,5-2 години;

заходити у воду необхідно повільно, аби тіло встигло адаптуватися до перепаду температури;

у воді слід перебувати не більше як 15 хвилин;

після купання краще не засмагати, відпочити в тіні;

не купайтеся поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів;

перед тим, як стрибати у воду, переконайтесь у безпеці дна та чи достатня глибина;

пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода та рівне дно;

під час купання не робіть зайвих рухів, не тримайте свої м’язи у постійному напруженні, не порушуйте ритму дихання, не перевтомлюйте себе.

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