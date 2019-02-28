Порошенко зірвав шапку з дівчини у Запорожжі: курйозне відео стало мемом

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з мешканцями Запоріжжя зняв шапку з дівчини в натовпі, і це стало новим інтернет-мемом. Дивіться самі!

Відео конфузу опублікував в Facebook журналіст Андрій Ткачук. Думки користувачів мережі розділилися: випадково чи навмисно Петро Порошенко зняв шапку з дівчини? Президента також порівняли із Януковичем, який у свій час "прославився" крадіжками шапок. Щоправда, Порошенко одразу повернув дівчині її головний убір. Ось відео:

У коментарях до відео пишуть, що, ймовірно, дівчина закричала "чому ви переслідуєте Анатолія Шарія? (блогера, відомий своїми проросійськими поглядами). У січні 2019 року він заявляв, що готовий заплатити 15 тисяч гривень тому, хто публічно запитає у Порошенка про його переслідування.

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