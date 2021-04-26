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Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на Великдень і травневі свята: графік роботи

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графік роботи пошти на травневі свята та Великдень - фото 1
графік роботи пошти на травневі свята та Великдень

У травні українці матимуть кілька додаткових вихідних у зв'язку з травневими святами та Великоднем. Читайте далі та дізнайтеся, як у цей час працюватиме пошта та кур'єрська доставка посилок у травні 2021.

Додаткові державні вихідні в Україні заплановані на 2, 3 та 10 травня 2021 року. Більшість підприємств у цей період не будуть працювати, проте деякі будуть все ж таки відчинені.

І ще: Вихідні і свята у травні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні на Великдень

Укрпошта

У святкові дні 1, 2, 3, 9 та 10 травня буде відкрита обмежена кількість "чергових відділень". Вже з 4 травня відділення Укрпошти працюють за звичним графіком.

Графік роботи чергових відділень Укрпошти 1 травня 2021:

Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на Великдень і травневі свята: графік роботи - фото 457041
Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на Великдень і травневі свята: графік роботи - фото 457040
Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на Великдень і травневі свята: графік роботи - фото 457042

Графік роботи чергових відділень Укрпошти на Великдень 2 травня 2021:

Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на Великдень і травневі свята: графік роботи - фото 457044

Перелік відділень Укрпошти, що працюватимуть 3 травня 2021 ТУТ.

Відділення Укрпошти надають послуги 9 травня 2021:

Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на Великдень і травневі свята: графік роботи - фото 457046
Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на Великдень і травневі свята: графік роботи - фото 457045

Перелік відділень Укрпошти працюватимуть 10 травня 2021 ТУТ.

Нова Пошта

Під час травневих свят відділення Нової пошти та доставка кур'єром будуть працювати за таким графіком:

  • 2 травня (неділя) – НЕ працюють відділення та адресна доставка
  • 3 травня (понеділок) – за звичайним графіком неділі

У всі інші дні немає змін у робочому графіку. Детальний графік роботи кожного відділення можна подивитися ТУТ.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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