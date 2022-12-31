Як Нова пошта і Укрпошта працюватимуть на новорічні свята 2023: графік роботи

З'явився графік роботи в період новорічних свят 2023 від головних поштових операторів України. Дізнайтеся, як працюватимуть Укрпошта та Нова Пошта на Новий рік та Різдво!

Державних вихідних в Україні, які раніше були заплановані не тільки на 1 та 7 січня 2023 року, цьогоріч не буде, адже в Україні триває воєнний стан. Також це стосується і скорочених днів 31 грудня з нагоди Нового року, і 8 січня з нагоди Різдва. Попри це, більшість підприємств самі визначають у цей період, чи не будуть працювати, чи будуть все ж таки відчинені.

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Укрпошта

Укрпошта працюватиме в період різдвяно-новорічних свят за таким графіком:

31 грудня – відділення Укрпошти працюють за стандартним графіком;

– відділення Укрпошти працюють за стандартним графіком; 1 та 7 січня – відділення Укрпошти НЕ працюватимуть.

Нова Пошта

У період новорічних свят Нова Пошта та кур'єрська доставка компанії працюватимуть за таким графіком:

31 грудня – працюють за звичайним графіком;

– працюють за звичайним графіком; 1 січня – вихідний , тому відділення та кур'єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати;

, тому відділення та кур'єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати; 7 січня – працюють за звичайним графіком.

Детальний розклад роботи відділень Нової Пошти на свята 2023 можна подивитися за посилання ТУТ.

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