Як Нова пошта і Укрпошта працюватимуть на новорічні свята 2020: графік роботи

З'явився графік роботи в період новорічних свят 2020 від головних поштових операторів України. Дізнайтеся, як працюватимуть Укрпошта та Нова Пошта на Новий рік та Різдво!

Державні вихідні в Україні заплановані не лише на 1 та 7 січня 2020 року. Також вихідні з нагоди Нового року будуть 30 і 31 грудня, а з нагоди Різдва – 6 січня. Більшість підприємств у цей період не будуть працювати, проте деякі будуть все ж таки відчинені.

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Укрпошта

У святкові дні компанія не буде працювати 1 та 7 січня, тож усі відділення будуть зачинені. Проте вже 2 січня пошта відкриє обмежену кількість "чергових відділень", по всій Україні працюватиме 21 таке відділення. До слова, 8 та 9 січня Укрпошта працюватиме у звичайному режимі.

Графік роботи чергових відділень Укрпошти 2 січня 2020:

Нова Пошта

У період новорічних свят Нова Пошта та кур'єрська доставка компанії працюватимуть за зміненим графіком. Зауважте, що 1 та 7 січня будуть вихідні у всіх відділеннях, а також не працюватиме кур'єрська доставка. У переддень Нового року 31 грудня та у переддень Різдва 6 січня відділення Нової пошти працюватимуть за графіком суботи. У період з 2 до 5 січня Нова Пошта працюватиме за звичайний графіком роботи.

Детальний розклад роботи відділень Нової Пошти на свята 2020 можна подивитися за посилання ТУТ.

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