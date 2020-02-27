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Рибалка зловила моторошну отруйну істоту: такого ви точно не бачили

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Хробак виду Hermodice carunculata - фото 1
Хробак виду Hermodice carunculata / dailymail

Мешканка США вивудила дивну істоту, яка виявилася небезпечною для людини. Тільки подивіться!

Рибалка з міста Порт-Ізабел, штат Техас, ловила рибу на причалі разом зі своєю матір'ю. Вкотре змотавши волосінь, жінка помітила на приманці невідому істоту.

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Морський житель мав яскравий червоний окрас і довгі шипи-щупальця. Виявилося, що рибалка зловила отруйного хробака виду Hermodice carunculata. Вони покриті щетинками, наповненими отрутою. Якщо до них доторкнутися, вони обламуються і впорскують нейротоксин.

Американка відзначила, що за яскравим забарвленням істоти здогадалася, що її не варто чіпати. Також вона зазначила, що через деякий час черв'як сам звалився з пірса назад у воду.

Рибалка зловила моторошну отруйну істоту: такого ви точно не бачили - фото 388907

Рибалка зловила моторошну отруйну істоту: такого ви точно не бачили - фото 388908

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Джерело: dailymail
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