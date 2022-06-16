Як на першому побаченні зрозуміти, чи підходить вам людина: поради від Андре Тана

Відомий український дизайнер Андре Тан поділився власними лайфхаками, які допомагають йому на першому побаченні. Завдяки цьому зірка визначає, чи підходить людина на роль потенційного партнера.

39-річний український модельєр та дизайнер Андре Тан активно веде свій профіль в інстаграмі, де ділиться новинами щодо свого бренду та просто моментами зі свого життя. Зважаючи на те, що він вже рік у ролі холостяка, Тан нещодавно поділився власними порадами для першого побачення. Всього він виділив кілька правил, які допомагають визначити, чи партнер підходить для нього.

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Правила першого побачення від Андре Тана

1. Почуття гумору

Не зрозумійте мене неправильно, воно має бути. Але я час запитую у себе: "А не відволікає воно він самої людини?". Впевнена у собі людина ніколи не буде на першому побаченні влаштовувати театр одного актора, – відзначає дизайнер.

Він вважає, що за жартами та усмішкою може ховатись і серйозна невпевненість у собі, а це точно не гарантує міцних стосунків.

2. Помірна відвертість

Модельєр вважає, що надмірна відкритість є червоним прапорцем у стосунках. Дуже часто саме невпевнені у собі люди дуже багато розповідають про себе на першому побаченні. Таким чином вони намагаються видатись більш чесними, хоча насправді можуть показувати внутрішню тривожність.

Ось коли жінка помірно розповідає про себе і не поспішає ділитись потаємним, то для мене особисто це зелений прапорець, – додає Тан.

3. Протилежності не притягуються

Звісно ж, на першому побаченні можливо. Але з часом те, що вам подобалось, може почати дратувати, тож і стосунки можуть завершитись доволі швидко.

4. Уважність

Андре Тан розповідає, що на першому побаченні дуже уважно дивиться на потенційну партнерка. Він зважає на те, як вона вдягнена, яким користується парфумом, макіяжем, як їсть тощо.

Погляньмо правді в очі: ми всі схильні брехати на першому побаченні. І ваше завдання – розпізнати, наскільки сильно обманює людина. Якщо вона приховує маленькі недоліки, то це ок. Але якщо за маскою спокою ховається щось значне – продовжувати стосунки не буде сенсу. Все таємне стає явним. Тому не раджу надто сильно ретушувати фотографії, приховувати свій матеріальний стан чи брехати щодо віку, – відзначає модельєр.

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