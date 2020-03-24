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Як коти граються з доміно: курйозне відео
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Блогер з Японії Cat Navi Desk зняв для свого каналу на YouTube кумедний ролик, на якому показав, як його коти грають з доміно. Відео швидко зібрало майже вісім мільйонів переглядів. Експериментатор побудував кілька хитрих споруд, які "активувалися" вихованцями.
Так, на одному з роликів домашній улюбленець вилизує тарілку, зачіпає одну з фішок і перекидає весь ланцюжок. На іншому – кішці потрібно було стукнути фішку лапкою або натиснути на дзвінок, тим самим запустивши хвилю падаючих кісточок.
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До слова, Cat Navi Desk постійно ставить експерименти над тваринами: підкладає їм дзвіночок, пропонує зіграти на піаніно і т.д.
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