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2010 проти 2020: користувачі показують, які змінились за цей час (ефектні фото)
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Коли рік наближається до кінця, то люди частенько полюбляють підбивати підсумки. Так трапилось і у 2020, але користувачі показали справжні перевтілення за останнє десятиліття. Декого просто неможливо впізнати!
Наприкінці року кожному хочеться побачити свій шлях змін, особистісного росту та успіхів, але в мережі до цього ставляться ще епічніше, тож не дивно, що виникають челенджі у стилі "2010 проти 2020". Цей виклик надихає людей показувати, як вони або їхні домашні улюбленці змінились за цей час. Хтось виріс, а хтось точно розкрив секрет вічної молодості!
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Якщо вам бракує натхнення та віри в себе, то саме час покопирсатись у старих фотоальбомах та зрозуміти, що 2020 рік далеко не такий поганий, як здається. А до того можете зацінити неймовірні перевтілення:
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