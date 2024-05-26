Як дізнатися, чи є у вашого пухнастика алергія: ветеринар ділиться порадами

У деяких людей сезонна алергія настільки сильна, що вони не побажали б її навіть найлютішому ворогу. Тож, можливо, ви будете шоковані, дізнавшись, що наші улюбленці теж можуть страждати від сезонної алергії. Але у них не сверблять очі та нежить.

Дійсно, у собак може бути гіперактивна імунна система, яка спалахує в певні пори року. Ці симптоми може бути важко відрізнити від повсякденної поведінки, оскільки вони здебільшого пов'язані з чуханням, але так само, як ви можете відрізнити симптоми алергії від застуди у людей, ви можете зробити те ж саме для собак, щоб допомогти їм отримати деяке полегшення, пише Inverse.

Читайте також: Українські полярники показали "нашестя" морських котиків неподалік станції Вернадського

Як і у людей, у собак може бути алергія на пилок, пилових кліщів і спори цвілі, які зазвичай не становлять загрози для організму.

Ви можете думати про алергію як про гіперактивну імунну систему. Зазвичай ваша імунна система повинна захищати вас від чужорідних речовин, таких як бактерії та віруси. У деяких випадках імунна система стає гіперактивною і починає реагувати на речі в навколишньому середовищі, на які вона не повинна реагувати,

– каже Дуглас ДеБур, ветеринар і професор дерматології у Школі ветеринарної медицини Університету Вісконсін-Медісон.

Він додає, що алергія часто розвивається у перші три роки життя собаки.

Чому у собак буває алергія?

Як і у людей, алергія має генетичну основу. Таким чином, певні лінії в породах собак схильні до алергії. ДеБур каже, що ретривери, тер'єри та французькі бульдоги більш схильні до алергії. Однак велика різниця між собаками та людьми полягає в алергічній реакції.

"Собаки не хворіють на астму або сінну лихоманку. Собаки проявляють (алергію – Радіо МАКСИМУМ) сверблячкою та запаленням шкіри, – каже ДеБур.

Хоча свербіж може з'явитися будь-де, ДеБур каже, що найчастіше він з'являється навколо морди, лап, живота та боків. Хоча все залежить від собаки. У деяких собак свербіння може проявлятися лише на морді, в той час, як в інших – по всьому тілу. Так само може варіюватися і ступінь тяжкості. У деяких собак свербіж може бути сильним, в інших – легким.

Оскільки більшість собак зазвичай чухаються протягом дня, може бути важко визначити, коли ваш собака страждає від алергії або просто доглядає за собою. ДеБур пропонує кілька підказок, щоб ви могли якнайкраще допомогти своєму улюбленцю. Тривалість цих сверблячих періодів має велике значення, адже вони можуть тривати лише кілька тижнів на рік і минати без втручання.

Як дізнатися, чи це таки алергія

ДеБур також каже, що батьки домашніх тварин можуть спочатку подумати, що у їхнього собаки блохи. Однак, якщо щомісяця давати собаці профілактичний препарат від бліх, це може допомогти вам виключити наявність бліх. Часто, якщо у собаки сильна алергія, легше помітити дискомфорт, який він відчуває.

Те, чи розпізнає власник види сезонної алергії, здебільшого відображає ступінь її тяжкості,

– каже ДеБур.

Якщо ваш собака дряпається так сильно, що починається кровотеча, або дряпається так сильно, що не може заснути або заважає вам спати, саме тоді ви знаєте, що настав час звернутися до ветеринара.

У батьків домашніх тварин є кілька варіантів лікування. Найефективніші препарати призначаються лише за рецептом і варіюються від щоденного прийому таблеток до рідкісних ін'єкцій, які призначає ветеринарний лікар. На ринку також доступні інші шампуні та засоби для місцевого застосування.

Вас може здивувати, що антигістамінні препарати, які продаються без рецепта, насправді безпечні для собак, але вони, як правило, не дуже добре справляються з цими симптомами, тому що у собак "гістамін не є хімічною речовиною, що викликає свербіж", – каже ДеБур.

У вас також може виникнути спокуса намазати собаку кремом або лосьйоном, що, на думку ДеБоера, має допомогти.

"Але проблема собак полягає в тому, що у них велике, волохате тіло, – каже він. – Креми або лосьйони теоретично можуть допомогти собаці, але їх непрактично використовувати".

Але якщо лапи або безшерстий живіт вашої собаки мають ознаки алергічного свербежу, вам може допомогти гідрокортизоновий крем, який відпускається без рецепта.

Це цікаво: На "Тузлівських лиманах" Одещини "блукають" рідкісні рожеві фламінго

Як би ми не хотіли захистити наших пухнастих дітей від будь-якого можливого дискомфорту, алергія може бути просто частиною життя вашого собаки. Але ДеБур пропонує кілька порад щодо ефективного лікування алергії: Регулярно використовуйте засоби від бліх, щоб виключити одну проблему, а якщо ваша собака пошкоджує шкіру або не дає вам спати ночами, настав час звернутися до ветеринара.