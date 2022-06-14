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Яблучний джем з двох інгредієнтів: простий рецепт від Тетяни Литвинової

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Рецепт яблучного джема - фото 1
Рецепт яблучного джема / flipboard

Універсальний джем – ідеальне доповнення до будь-якої випічки. А приготувати його можна й з яблук. Як саме – розповіла кулінарний експерт Тетяна Литвинова.

Сезон закруток триває, і фруктові варення теж входять у цей список. Тож Тетяна Литвинова поділилася на своєму каналі у YouTube рецептом яблучного джему, який можна законсервувати на зиму. Використовувати джем можна як соус до оладок чи млинців або ж як начинку до домашньої випічки.

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Як приготувати яблучний джем

Інгредієнти:
  • Яблука – 3 кг;
  • Цукор – 1 кг.
Спосіб приготування:
  1. Яблука очистіть від серцевини, але не зрізайте шкірку. Збийте фрукти у блендері до консистенції пюре.
  2. Відправте пюре у каструлю і варіть 2 години. Щоб пюре не пригоріло, помішуйте його якомога частіше.
  3. Через добу на другий і третій день варіть джем ще по 15 хвилин. На останньому етапі додайте цукор. Доведіть до кипіння і розлийте по стерилізованих банках.
Смачного!

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