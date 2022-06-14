Яблучний джем з двох інгредієнтів: простий рецепт від Тетяни Литвинової

Універсальний джем – ідеальне доповнення до будь-якої випічки. А приготувати його можна й з яблук. Як саме – розповіла кулінарний експерт Тетяна Литвинова.

Сезон закруток триває, і фруктові варення теж входять у цей список. Тож Тетяна Литвинова поділилася на своєму каналі у YouTube рецептом яблучного джему, який можна законсервувати на зиму. Використовувати джем можна як соус до оладок чи млинців або ж як начинку до домашньої випічки.

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Як приготувати яблучний джем

Інгредієнти:

Яблука – 3 кг;

Цукор – 1 кг.

Спосіб приготування:

Яблука очистіть від серцевини, але не зрізайте шкірку. Збийте фрукти у блендері до консистенції пюре. Відправте пюре у каструлю і варіть 2 години. Щоб пюре не пригоріло, помішуйте його якомога частіше. Через добу на другий і третій день варіть джем ще по 15 хвилин. На останньому етапі додайте цукор. Доведіть до кипіння і розлийте по стерилізованих банках.

Смачного!

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