День Святого Валентина: Google присвятив новий дудл для всіх закоханих

Саме сьогоднішнє свято, День святого Валентина, стало основою для створення логотипу нового Doodle. Логотип Google у 2019 році говорить про те, що любов буває різних форм і розмірів – або навіть видів!

У сьогоднішньому Doodle представлені закохані звірятка, а саме черв'ячки, сонечка і павучки. Чарівно притягаючись один до одного, вони будуть ворушитися, гризти і плести павутину крізь будь-які перешкоди, щоб висловити свою вічну відданість.

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Новий дудл від Google у День святого Валентина

Новий дудл від Google у День святого Валентина

Новий дудл від Google у День святого Валентина

Активно святкувати День святого Валентина у різних країнах світу почали лише в XIX столітті. І ось до цього дня щороку, 14 лютого, закохані дарують один одному листівки у формі серця, влаштовують романтичні побачення, роблять пропозиції та одружуються.

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