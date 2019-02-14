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День Святого Валентина: Google присвятив новий дудл для всіх закоханих

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Doodle Google 2019 - фото 1
Doodle Google 2019

Саме сьогоднішнє свято, День святого Валентина, стало основою для створення логотипу нового Doodle. Логотип Google у 2019 році говорить про те, що любов буває різних форм і розмірів – або навіть видів!

У сьогоднішньому Doodle представлені закохані звірятка, а саме черв'ячки, сонечка і павучки. Чарівно притягаючись один до одного, вони будуть ворушитися, гризти і плести павутину крізь будь-які перешкоди, щоб висловити свою вічну відданість.

Це цікаво: Названо подарунки, на які українці витрачають найбільше у День Валентина

Новий дудл від Google у День святого Валентина - фото 307621
Новий дудл від Google у День святого Валентина
Новий дудл від Google у День святого Валентина - фото 307622
Новий дудл від Google у День святого Валентина
Новий дудл від Google у День святого Валентина - фото 307620
Новий дудл від Google у День святого Валентина

Активно святкувати День святого Валентина у різних країнах світу почали лише в XIX столітті. І ось до цього дня щороку, 14 лютого, закохані дарують один одному листівки у формі серця, влаштовують романтичні побачення, роблять пропозиції та одружуються.

Зберігайте собі: Картинки з Днем святого Валентина 2019: гарні листівки і відкритки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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