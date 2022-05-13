Я хочу додому: слухайте першу пісню українською від Слави Камінської

Співачка Слава Камінська, яка розпочала сольну кар'єру після участі у дуеті "НеАнгели", після початку повномасштабної війни виїхала з дітьми закордон. Зупинившись у безпечному місці, Слава сама написала музику та слова до нової пісні "Я хочу додому".

Слава Камінська перебуває зі своїми двома дітьми закордоном – у Нідерландах. Попри вимушений переїзд, Слава очікує того часу, коли нарешті можна буде повернутися додому, тож навіть написала пісню про свої переживання.

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"Це не тільки мій біль. Це біль моєї країни. Я російськомовна українка, яка народилася в Одесі й для мене це перша робота українською мовою як автор. Хоча ні, це не робота – це крик душі. Дуже багато жінок з дітьми виїхали в інші країни, аби бути у безпеці. Але душею ми залишились вдома. Я впевнена, що немає кращої країни, ніж Україна. Я впевнена, немає міста краще того, де народились ми та наші діти. Щодня я переконуюсь у тому, наскільки нам пощастило бути українцями і я з гордістю говорю і говоритиму, що я УКРАЇНКА! Інша країна ніколи не стане ДОМОМ. Все моє життя залишилося вдома… в Одесі, у Маріуполі, у Києві, у Харкові… Я переживаю за своїх дітей, тож досі перебуваю не там, де хотілося б мені та моїй родині. Тільки зараз я сповна усвідомила наскільки я люблю свою країну! Я ХОЧУ ДОДОМУ!" – прокоментувала Слава свою нову композицію.

Слухати пісню SLAVA KAMINSKA – ДОДОМУ:

Слова пісні SLAVA KAMINSKA – ДОДОМУ:

Як опинилась я сама,

В чужій країні, де завжди похмуро.

Немає сьогодні, мене немає завтра,

Війна дура.

Чому залишилися самотніми,

Наші діти цієї весни.

Зазирни йому в вічі, сука,

Йому в самотні вічі зазирни.

Я хочу додому,

Ми інші на чужих просторах.

Не буде ніде так затишно, як вдома,

Як у нас вдома.

Хочу додому, навіщо мені ці холодні райони.

Єдина мрія прокинутись вранці,

Почути слова: повертайся додому.

Чому тепер я у кайданах,

В країні, де була завжди вільна.

Мені не потрібна така допомога,

Не допоможе дуло у спину, віриш?

Я хочу додому,

Ми інші на чужих просторах.

Не буде ніде так затишно, як вдома,

Як у нас вдома.

Хочу додому, навіщо мені ці холодні райони.

Єдина мрія прокинутись вранці

Почути слова: повертайся додому.

Сидіти у підвалах, хіба ви такого хотіли своїм дітям?

Навіщо прийшли на нашу землю з лихом?

Що немає відповіді?

Я бережу життя доньки і сина.

А ти, навіщо вбивати, а потім вмерти свого відпустила?

Я хочу додому

Ми інші на чужих просторах

Не буде ніде так затишно, як вдома,

Як у нас вдома.

Хочу додому, навіщо мені ці холодні райони.

Єдина мрія прокинутись вранці

Почути слова: повертайся додому.

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