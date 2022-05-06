Я хочу до Львова: слухайте спільну пісню співака OKS, Львівської ОВА та лейбла MONOTON

Львівська обласна державна адміністрація, музичний лейбл MONOTON та артист OKS об'єдналися у колаборацію і презентували спільний соціальний проєкт та пісню "Я хочу до Львова".

Мета проєкту – щоб кожна родина після війни обов'язково повернулася до своїх рідних домівок та міст, які вони так люблять. Ця пісня про кожного з нас, про спогади, про емоції, які виникають, коли ми вдома. Львів справді став домівкою для тисяч біженців фактично з усіх куточків України. Усі ми стали одним цілим народом, який бореться за свою країну, за свою історію, за свою націю.

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Автор треку – львівський співак і музикант Віталій OKS. Відео "Я хочу до Львова" зняли на Площі Ринок, а головними героями стали люди, які щодня стоять на охороні нашої країни, рятують життя та захищають мир і спокій – лікар, балерина, волонтер, рятувальник, власник бізнесу, військовослужбовець ЗСУ та 4-річна дівчинка Афіна з Маріуполя. Вони зачитали рядки із вірша Андрія Панчишина "На площі Ринок".

"Після початку повномасштабної війни подзвонити до близьких, знайомих, друзів і запитати "як ти?" стало життєво необхідною справою. У цей вечір я бачився з подругою, яка була змушена залишити свою домівку через бойові дії. Ми довго розмовляли, а коли прощались вона сказала: "Знаєш, я так хочу додому! Хочу до друзів, до рідних! Хочу до Львова! Тоді ці слова залишись відлунням у моїй голові. За 15 хвилин з'явилася мелодія та рядки склалися у текст пісні "Я хочу до Львова". Це стало справжнім маніфестом у моїй творчості", – розповів виконавець історію написання цього треку.

Слухати пісню OKS – Я хочу до Львова:

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