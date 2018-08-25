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Xiaomi представила портативну ретро-колонку

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Muzen Atomic Player B612 – компактна колонка від Xiaomi - фото 1
Muzen Atomic Player B612 – компактна колонка від Xiaomi / youpin

Компанія Xiaomi представила на власній краудфандинговій платформі нову бездротову Bluetooth-колонку Muzen Atomic Player B612.

Ключовою рисою пристрою став незвичайний зовнішній вигляд, що нагадує старий програвач вінілових платівок, – тільки в мініатюрному корпусі.

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Колонка Muzen Atomic Player B612 має вельми скромні габарити: 63 x 47 x 30 мм при вазі 130 грамів. Вона без проблем поміщається навіть в кишені, а спеціальне кільце дозволяє повісити її на сумку або портфель. Випускатися пристрій буде в чотирьох кольорах: зеленому, персиковому, блакитному і рожевому.

Xiaomi представила портативну ретро-колонку - фото 272137
Xiaomi представила портативну ретро-колонку / youpin

Muzen Atomic Player B612 виконана в корпусі зі сплаву цинку і алюмінію, всередині якого розташувався один динамік потужністю 3 Вт.

Елементи управління представлені коліщатком для регулювання гучності, важелем для зупинки і відновлення відтворення музики і перемикачем треків. Заявлений частотний діапазон становить від 130 Гц до 20 кГц.

Xiaomi представила портативну ретро-колонку - фото 272135
Xiaomi представила портативну ретро-колонку / youpin

За запевненням виробника, вбудованого акумулятора на 400 мАг вистачає до 7 годин відтворення музики. Заряджається пристрій через роз'єм microUSB.

Xiaomi представила портативну ретро-колонку - фото 272136
Xiaomi представила портативну ретро-колонку / youpin

На краудфандинговій платформі Xiaomi колонку Muzen Atomic Player B612 можна замовити приблизно за $ 36.

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Джерело: youpin
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