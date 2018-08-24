XIaomi показала смарт-валізу зі сканером відбитків пальців

На краудфандінговому майданчику Xiaomi з'явилась незвичайна новинка, яка відрізняється міцною та водночас легкою конструкцією з алюмінію з полімерним покриттям.

Об'єм 90 Minutes Smart Unlock Suitcase становить 35 літрів. Але завдяки використанню алюмінію 6000-ї серії та композитних полімерів важить вона лише 4,6 кілограма.

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Зовні валіза покрита трьома шарами спеціального полікарбонату, якому не страшні подряпини та перепади температури. Але головна особливість 90 Minutes Smart Unlock Suitcase – це кодовий замок, що відкривається за допомогою сканера відбитків пальців на одній з бічних граней.

Смарт-валіза від Xiaomi / gagadget

Сенсор підтримує до п'яти відбитків, щоб відкрити валізу в подорожі змогли всі члени сім'ї. Працює "розумний" замок від двох батарейок типу "АА". Відкрити 90 Minutes Smart Unlock Suitcase можна буде, під'єднавши до її USB-порту зовнішній акумулятор.

Як і всі подібні валізи, 90 Minutes Smart Unlock Suitcase має зручну висувну ручку і чотири безшумних колеса. Всередині є перегородка та ремені для кріплення багажу. Об'єм розрахований на шість футболок, три пари штанів і дві куртки. Крім цього, у валізі вистачить місця для однієї пари взуття, трьох комплектів білизни та засобів гігієни.

Її корпус міцний і не важкий / gagadget

90 Minutes Smart Unlock Suitcase можна попередньо замовити за 999 юанів в темно-зеленому, жовтому і чорному кольорах.

Валізу від Xiaomi не складно брати з собою / gagadget

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