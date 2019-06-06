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ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Xiaomi представила гігантську електронну книжку Ink Case Smart Electronic Paper

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Читалка від Xiaomi отримала незвичайну діагональ екрану - фото 1
Читалка від Xiaomi отримала незвичайну діагональ екрану

Компанія Xiaomi випустила 10,3-дюймову електронну книжку з E-Ink екраном і підтримкою стилусів Wacom. Новинка отримала довгу назву "Ink Case Smart Electronic Paper" і цінник на рівні 2499 юанів ($ 360).

Пристрій виконаний у білому тонкому корпусі, посиленому рамкою з легкого та водночас міцного магнієвого сплаву.

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Роздільна здатність 10,3-дюймового E-Ink екрану складає 1404 × 1872 пікселі, а його площа втричі більша, ніж у типових 6-дюймових рідерів. Відповідно, основне призначення моделі – читання PDF-документів, довідників і коміксів (якщо читач готовий пожертвувати кольоровою картинкою).

Електронна книжка отримала понад 10-дюймовий екран - фото 332468

До того ж сенсорний екран з підтримкою стилусів Wacom, який розпізнає до 4096 рівнів натискання, дозволяє використовувати Ink Case Smart Electronic Paper для нарисів і редагування нотаток. До того ж вбудована система автоматично розпізнає рукописний текст і трансформує його в електронний документ.

Її можна використовувати для нарисів і заміток - фото 332467

Рідер оснащується Wi-Fi модулем, 2 ГБ оперативної пам'яті та сховищем на 32 ГБ. Працює пристрій під управлінням модифікованої Android 8.1, яка дозволяє встановлювати сумісні програми.

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Джерело: Gizmochina
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