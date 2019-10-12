Xiaomi представила бюджетні холодильники

Компанія Xiaomi представила чотири лаконічні холодильники Mijia, які будуть продавати за ціною від 140 доларів. За цю суму пропонують базову модель.

Базовий Xiaomi Mijia – двокамерний холодильник з габаритами 474 х 535 х 1496 мм. Об'єм холодильної камери становить 100 л, морозильної 60 л.

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Другий за ціною холодильник трикамерний і оцінюється у 225 доларів. Його холодильна камера на 116 л, а морозильна на 62 л. Габарити 554 х 630 х 1717 мм. Пристрій пропонує кілька фішок, таких як автокалібрування температури.

Охолоджувальний пристрій за 280 доларів поділено вертикально, що сильно збільшує кількість доступного об'єму. Холодильна половина 273 літри, а морозилка отримала об'єм у 210 літрів. Габарити 833 х 650 х 1810 мм. Тут є система об'ємного обдування і цифрового управління на екрані, розташованому на правій двері.

У топового холодильника за 425 доларів відразу чотири відділення, де об'єм холодильної камери 305 л, а морозильної 181 л (габарити складають 833 х 678 х 1860 мм). Тут вже є можливість керувати пристроєм голосом і через додаток на смартфоні. Початок продажів лінійки холодильників Xiaomi Mijia 15 жовтня.

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