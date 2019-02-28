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Xiaomi пояснила, чому не показала свій гнучкий смартфон на MWC 2019

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Xiaomi наразі працює над удосконаленням гаджета - фото 1
Xiaomi наразі працює над удосконаленням гаджета

Xiaomi показала прототип складного смартфона ще в січні, але офіційно представляти його на MWC 2019 разом з Samsung і Huawei не наважилася. Прес-секретар і менеджер з продуктів Xiaomi Донован Сун розповів, чому вони не привезли новинку на одну з найбільших виставок технологій.

"Що стосується конкретного періоду випуску, я думаю, ми повинні почекати, поки смартфон стане більш готовим, щоб ми могли оголосити про нього. Але будьте впевнені, ми тестуємо безліч різних складних концепцій", – заявив Донован Сун.

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Також він наголосив, що прагнення бути однією з компаній, яка руйнує традиційні уявлення про смартфони, – частина філософії Xiaomi.

За його словами, опубліковане президентом відео показало, що Xiaomi тестує нові формфактори. Донован Сун запевняє, що компанії вдалося досягти помітного прогресу у цьому напрямку, тому вони і вирішили поділитися своїми досягненнями у вигляді такої демонстрації.

Якщо ж підбити підсумки всього, що сказав Донован Сун, то складний смартфон Xiaomi просто ще не готовий до виходу на ринок.

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Джерело: gizchina
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